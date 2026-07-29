Kevin Cordón conquista el oro en el bádminton de Santo Domingo 2026

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Kevin Cordón volvió a escribir una página dorada para el deporte guatemalteco al conquistar la medalla de oro en el bádminton individual masculino de los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026.

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El experimentado zacapaneco, de 39 años, protagonizó una espectacular remontada para imponerse 2-1 en sets al mexicano Luis Montoya (con parciales de 19-21, 21-10 y 21-17) y conquistar su noveno título regional en siete participaciones (cinco a nivel individual).

"Hace 20 años, justamente aquí en Santo Domingo, estuve en mis segundos Juegos y quién iba a decir que acá ganaría otro oro. Esta medalla me hace ver para atrás y decir que todo ha valido la pena", dijo Cordón tras subir al podio.

Alejandra Portillo, presentadora de televisión y esposa de Kevin, bajó a la cancha para celebrar con nuestro campeón. Ambos esperan en diciembre su primer hijo. (Foto: COG)

Con este histórico triunfo, Cordón suma preseas doradas en Cartagena 2006, Mayagüez 2010, Veracruz 2014, Barranquilla 2018 y ahora Santo Domingo 2026, consolidándose como el atleta que más medallas ha entregado a Guatemala en una misma disciplina dentro de los Juegos Centroamericanos y del Caribe.

Su nueva consagración refleja una carrera marcada por la perseverancia, el sacrificio y la dedicación, llevando una vez más el nombre de Guatemala a lo más alto del podio y demostrando que es el referente en este deporte a nivel americano.

Además, el bádminton cerró con broche de oro gracias a Jonathan Solís y Christopher Martínez, quienes se coronaron campeones en dobles masculino para ampliar la brillante cosecha guatemalteca. Mientras que el mismo Martínez y Diana Corleto se llevaron la plata en dobles mixtos.

Jonathan Solís y Christopher Martínez (al frente) también festejaron el oro en dobles masculinos. (Foto: COG)

Más metales

La jornada también dejó otras grandes alegrías para la delegación nacional. Faberson Bonilla se proclamó campeón en los 100 metros sprint de patinaje.

En esa misma categoría, pero en la rama femenina, Dalia Soberanis hizo lo propio y se quedó con la medalla de bronce.

Faberson Bonilla fue el más veloz y se quedó con el oro en el patinaje. (Foto: COG)

Por su parte, José Toledo conquistó el oro en el golf individual masculino tras cuatro exigentes jornadas en Punta Cana.

Asimismo, Erick Gordillo sumó un bronce en los 200 metros combinados de natación y Daniela González sumó dos preseas de plata en la gimnasia rítmica, en la categoría de aro y cinta.