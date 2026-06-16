Localizan restos humanos en San Miguel Petapa

El hallazgo alertó a los vecinos del sector.
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Este martes 16 de junio, un macabro hallazgo alertó a los vecinos del sector Playa de Oro, zona 11, San Miguel Petapa.
Un torso humano fue localizado a orillas del río Villa Lobos.
Bomberos Voluntarios atendieron la emergencia y constataron que el torso estaba en avanzado estado de descomposición.
Para recuperar la parte del cuerpo, los socorristas utilizaron vehículos de rescate 4x4 debido a la complejidad del terreno.
Hasta ahora se desconoce la identidad y el género de la víctima.