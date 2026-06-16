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Localizan restos humanos en San Miguel Petapa

  • Por Jessica González
16 de junio de 2026, 11:10
El cuerpo ya estaba en avanzado estado de descomposición. (Foto: Bomberos Voluntarios)

El cuerpo ya estaba en avanzado estado de descomposición. (Foto: Bomberos Voluntarios)

El hallazgo alertó a los vecinos del sector. 

OTRAS NOTICIAS: El guatemalteco que habría distribuido droga y armas en EE.UU.

Este martes 16 de junio, un macabro hallazgo alertó a los vecinos del sector Playa de Oro, zona 11, San Miguel Petapa.

Un torso humano fue localizado a orillas del río Villa Lobos.

(Foto: Bomberos Voluntarios)
(Foto: Bomberos Voluntarios)

Bomberos Voluntarios atendieron la emergencia y constataron que el torso estaba en avanzado estado de descomposición. 

Para recuperar la parte del cuerpo, los socorristas utilizaron vehículos de rescate 4x4 debido a la complejidad del terreno. 

(Foto: Bomberos Voluntarios)
(Foto: Bomberos Voluntarios)

Hasta ahora se desconoce la identidad y el género de la víctima.

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