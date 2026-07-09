La joven de 28 años que participó en el secuestro "exprés" de un hombre

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La víctima fue secuestrada luego de sufrir un ataque armado.

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Una mujer señalada de participar en un secuestro exprés ocurrido en Coatepeque fue recapturada por investigadores de la DEIC, mientras que un hombre que ya permanece en prisión preventiva fue notificado de una nueva orden de captura por el mismo caso.

La detenida fue identificada como Evelin Guísela Velásquez Romero, de 28 años, localizada en la aldea Betania.

Las autoridades le atribuyen el delito de plagio o secuestro por los hechos registrados el 24 de junio pasado, cuando un hombre fue privado de su libertad tras un ataque armado y agresión.

La mujer ya había sido capturada por las autoridades. (Foto: PNC)

En el mismo expediente figura Yonic "N", de 34 años, quien continúa recluido en el centro carcelario para hombres de Coatepeque y fue notificado de una nueva orden de aprehensión por el delito de plagio o secuestro, emitida el 8 de julio por un juzgado de la localidad.

Se opusieron a diligencia

De acuerdo con la investigación, ambos habían sido capturados inicialmente durante un allanamiento por presuntamente oponerse a la diligencia y obstaculizar la labor policial.

Posteriormente, la mujer recuperó su libertad, pero ahora fue recapturada y ambos deberán enfrentar el proceso penal respectivo.