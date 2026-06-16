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Por violencia contra la mujer, juez dicta medidas de seguridad contra futbolista

  • Por Cristóbal Veliz
16 de junio de 2026, 11:27
El futbolista Pedro Altan fue denunciado por el delito de violencia contra la mujer. (Foto: Archivo/Soy502)

El futbolista Pedro Altan fue denunciado por el delito de violencia contra la mujer. (Foto: Archivo/Soy502)

Juez dicta medidas de seguridad en contra del futbolista Pedro Altán por el delito de violencia contra la mujer. 

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Por delito de violencia contra la mujer, el juez Christian Pineda, del Juzgado de Paz Penal de Mixco, dictó medidas de seguridad contra el futbolista Pedro Altán.

La resolución emitida por el juzgador se dio luego de que Altán fuera denunciado por cometer supuestamente el delito de violencia contra la mujer. 

De esta cuenta, las medidas fijadas tendrán una duración de seis meses y de ser incumplidas deberá informarse a la Policía Nacional Civil (PNC) o al Ministerio Público (MP).

En su recorrido por el futbol, Pedro Altan a integrado la Selección Nacional de Futbol. (Foto: Archivo/Soy502)
En su recorrido por el futbol, Pedro Altan a integrado la Selección Nacional de Futbol. (Foto: Archivo/Soy502)

Las medidas señaladas por dicha judicatura consisten en la prohibición que el futbolista perturbe o intimide a la denunciante o a cualquier integrante de su núcleo familiar por ningún medio, ya sea teléfono, mensaje, redes sociales y/o aplicaciones. 

Además, la prohibición al acceso al domicilio permanente o temporal de la denunciante, así como su lugar de trabajo o estudio.

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