Juez liga a proceso a señalados de trata de menores

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Por delitos relacionados a la trata de personas con menores de edad, fueron ligados a proceso Rebeca Saraí Estrada Osorio y Nery Josué Hernández Sic.

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El Juzgado de Primera Instancia con Competencia Especializada en Delitos de Trata de Personas ligó a proceso penal a Rebeca Saraí Estrada Osorio y Nery Josué Hernández Sic por delitos relacionados con trata de personas, en las modalidades de pornografía y actividades sexuales remuneradas con personas menores de edad.

La resolución fue emitida por el juez Mario Efraín Najarro Quinteros, quien además dictó falta de mérito a favor de Hernández Sic por los delitos de violación y agresión sexual.

Asimismo, el juzgador otorgó medidas sustitutivas a ambos procesados. En el caso de Estrada Osorio, deberá presentarse una vez al mes ante la Fiscalía Municipal de Mixco para realizar el registro biométrico correspondiente y tendrá prohibido acercarse a sus hijas.

El juez Mario Efraín Najarro Quinteros dictó medidas sustitutivas a favor de los dos señalados de los delitos de trata de personas y actividad sexual remuneradas con personas menores de edad. (Foto: Cortesía/Soy502)

Por su parte, Hernández Sic deberá comparecer mensualmente, los días lunes, ante la Fiscalía Municipal de Villa Nueva para firmar el libro de medidas sustitutivas o efectuar su registro biométrico. Además, se le prohibió acercarse a las víctimas y a sus familiares.

El juez también fijó el 13 de noviembre de 2026 como fecha límite para la presentación del acto conclusivo por parte del Ministerio Público y programó para el 2 de diciembre la audiencia de etapa intermedia.

De acuerdo con información obtenida durante el proceso, las víctimas son hijas de Estrada Osorio.