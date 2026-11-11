Juez de Paz acudió al Congreso para realizar una exhibición personal

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El juez de Paz, Esvin Miguel Ángel Elías, acudió al Congreso por una diligencia sobre una exhibición personal a favor del personal del Congreso, mientras los diputados permanecían en sesión.

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El juez de Paz, Esvin Miguel Ángel Elías, acudió este martes 10 de noviembre al Congreso de la República para atender una exhibición personal planteada a favor del personal del Congreso de la República.

El juez de Paz Esvin Miguel Ángel Elías se presentó este martes 10 de noviembre en el Hemiciclo Parlamentario. (Foto: Cortesía)

El primer vicepresidente del Legislativo, Nery Ramos, explicó que el recurso fue presentado unilateralmente por un integrante del Departamento Jurídico del Congreso, sin consultar previamente a la Junta Directiva.

Ramos indicó que los diputados atendieron al juez y le hicieron ver que permanecían dentro del hemiciclo, donde desarrollaban una sesión plenaria y aprobaban un decreto.

Además, rechazó la gestión y señaló que las autoridades del Congreso realizaban verificaciones internas para establecer cómo se presentó el recurso.

El primer vicepresidente rechazó que un integrante del Departamento Jurídico promoviera el recurso sin consultar a la Junta Directiva. (Foto: Cortesía)

También aseguró que, hasta ese momento, no tenían reportes de incidentes dentro del Palacio Legislativo y afirmó que ningún integrante de la Junta Directiva solicitó la intervención de una autoridad jurisdiccional.

"Rechazo totalmente esa iniciativa inconsulta por parte del miembro del departamento jurídico y estamos haciendo las verificaciones correspondientes a lo interno del Congreso de la República", agregó