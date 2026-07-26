Jueza de EE.UU. rechaza quitar sanciones a Miguel Martínez

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Martínez había solicitado ser eliminado de la lista de sanciones, bajo el argumento de que las acusaciones correspondían a hechos pasados.

Una jueza federal de Washington, D.C. rechazó la solicitud de Luis Miguel Martínez Morales para retirarlo de la lista de sanciones del Gobierno de Estados Unidos.

La magistrada Beryl A. Howell resolvió a favor del Departamento del Tesoro (USDT) y de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), al concluir que la agencia actuó dentro de su autoridad.

En su fallo, Howell indicó que la OFAC revisó de forma independiente los argumentos del exfuncionario y determinó que este no presentó pruebas suficientes para desvirtuar la información en la que se basaron las sanciones ni para demostrar un cambio en las circunstancias.

Con el reciente fallo de la jueza, los bienes de Martínez en EE. UU. seguirán bloqueados. (Foto: archivo/Soy502)

Martínez fue sancionado el 1 de diciembre de 2023 bajo la Ley Magnitsky, debido a que, según el USDT, utilizó su cargo para influir en contratos gubernamentales, evadir procesos de licitación y beneficiar a empresas con intereses financieros propios. Además, fue señalado de solicitar sobornos relacionados con la compra de 16 millones de dosis de la vacuna Sputnik V.

El exfuncionario, quien dirigió el extinto Centro de Gobierno durante la administración del expresidente Alejandro Giammattei, había solicitado ser eliminado de la lista de sanciones, bajo el argumento de que las acusaciones correspondían a hechos pasados y que una fiscalía especializada en Guatemala lo había exonerado por el caso de la compra de las vacunas.

Sin embargo, la OFAC rechazó esa petición en febrero de 2025, al sostener que las decisiones de autoridades judiciales o fiscales extranjeras no son vinculantes para las determinaciones de sanciones de Estados Unidos.

Con la resolución de Howell, el tribunal mantiene el congelamiento de los activos de Martínez bajo jurisdicción estadounidense y las restricciones financieras impuestas en su contra.

*Con información de Tampa Free Press