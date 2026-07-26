Así será el “Aerocable” de Bukele similar al AeroMetro de Guatemala

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Mientras Guatemala avanza con el proyecto AeroMetro, El Salvador se suma con el Aerocable, una iniciativa de transporte por cable que busca mejorar la movilidad de ambos países.

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Nayib Bukele, presidente de El Salvador, informó sobre el proyecto de transporte aéreo por cable "Aerocable", con características similares al "Aerómetro" en Guatemala.

La obra inició en territorio salvadoreño y se desarrollará por fases. La primera conectará la colonia Zacamil con el municipio de Mejicanos, con un tiempo estimado de recorrido de 14 minutos.

Las torres fueron instaladas y tendrán capacidad de movilidad para 30 mil personas diarias.

El "Aerocable" tendrá una operación de 18 horas brindando el servicio de transporte aéreo.

En esta primera fase se contemplan cuatro conexiones, que conformarán la primera etapa de la red de interconexión en San Salvador.

En Guatemala, el "Aerómetro" contará con cabinas similares a las implementadas en El Salvador, las cuales tendrás sistema antisísmico y videovigilancia.

Además, las estaciones ofrecen bienestar y accesibilidad a los usuarios para ofrecer innovación y comodidad.

En Guatemala

El proyecto de "Aerómetro" está diseñado para atender hasta 374 mil usuarios al día, utilizando más de 450 cabinas.

Cada cabina tendrá capacidad para 12 pasajeros y circulará de forma continua a una velocidad de 23.4 km/h, pasando por cada estación aproximadamente cada 6 segundos.

#guatemala #mixco #movilidadgt ♬ Rock - Melodion @cableviagt Guatemala no necesita escoger entre MetroRiel, TransMetro y AeroMetro. Necesita que funcionen juntos. Hablemos claro: el tráfico no se resuelve peleando por cuál proyecto “gana”. Se resuelve entendiendo cuánta gente puede moverse cuando los sistemas se conectan. MetroRiel: aproximadamente 250 mil personas al día. TransMetro: más de 360 mil personas diarias. AeroMetro: hasta 374 mil personas al día, con 495 cabinas en operación. Juntos, podrían acercar a Guatemala a mover casi un millón de personas cada día. Ese es el verdadero cambio. No se trata de crédito político. No se trata de competir por protagonismo. No se trata de decir “este sí” y “este no”. Se trata de construir una red. Porque el ciudadano no pregunta quién lo inauguró. Pregunta si llega más rápido. Si conecta mejor. Si viaja más digno. Si recupera tiempo. Guatemala necesita coordinación, no pleitos. El tráfico no se derrota con discursos. Se derrota con sistemas funcionando juntos. #ciudaddeguatemala

#mixco #ciudaddeguatemala #aerometro #transporte ♬ Travel - Kapitol @cableviagt AVANZANDO #guatemala

Este servicio cubrirá sectores de las zonas 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13 de la Ciudad de Guatemala, así como sectores de las zonas 2, 3 y 7 del municipio de Mixco.