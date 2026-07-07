El nuevo ministro de Energía y Minas es juramentado en el Consejo Directivo del Inde

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El funcionario podrá participar en las decisiones relacionadas con la administración, operación y planificación de la institución.

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El ministro de Energía y Minas Erwin Rolando Barrios, fue juramentado como miembro titular del Consejo Directivo del Instituto Nacional de Electrificación (Inde), como parte de las responsabilidades que le corresponden por encabezar esa cartera.

La juramentación estuvo a cargo del gerente general del Instituto, Armando Martínez.

Barrios asumió la representación ante el órgano directivo en su calidad de ministro de Energía y Minas, cargo que ejerce desde el 2 de julio de 2026.

Barrios asumió como ministro de Energía y Minas el pasado 2 de junio. (Foto: INDE / Soy502)

Con su incorporación, el funcionario participará en las decisiones relacionadas con la administración, operación y planificación de una de las principales instituciones públicas vinculadas con el sector eléctrico guatemalteco.

El Inde es una entidad estatal autónoma y autofinanciable encargada de participar en el desarrollo eléctrico del país.

Entre sus principales funciones se encuentra ejecutar acciones para garantizar la disponibilidad de energía necesaria para atender la demanda nacional, promover el crecimiento de nuevas industrias y ampliar el acceso a la electricidad en las áreas rurales.

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La institución también tiene entre sus atribuciones construir, administrar, operar y brindar mantenimiento a centrales de generación eléctrica, principalmente hidroeléctricas, así como desarrollar proyectos que aprovechen recursos geotérmicos y otras fuentes de energía renovable.

Las actividades operativas del INDE se organizan principalmente por medio de la Empresa de Generación de Energía Eléctrica (EGEE), la Empresa de Transporte y Control de Energía Eléctrica (ETCEE) y la Empresa de Comercialización de Energía Eléctrica (ECOE).

Estas dependencias tienen a su cargo la generación de electricidad, la operación de infraestructura de transmisión y subestaciones, así como la comercialización de la energía producida por la institución.