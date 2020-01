Luego de varios meses de evitar el tema, la actriz mexicana Kate del Castillo finalmente respondió varias preguntas sobre su reunión con el narcotraficante Joaquín "El Chapo" Guzmán".

Durante la entrevista que ofreció al programa "Aquí y Ahora" de Univisión, Del Castillo aclaró si es verdad o no que sostuvo relaciones sexuales con el narcotraficante.

TE PUEDE INTERESAR:

La reunión con "El Chapo" la sostuvo la actriz en octubre de 2015. En ella estuvo a solas durante 5 minutos en la habitación privada del narcotraficante y hasta ahora se había negado a revelar qué sucedió dejando a la imaginación de sus seguidores.

"Les fascina que si yo me hubiera acostado o no con el señor Guzmán... no, por supuesto que no, ni siquiera por aquí (señalándose la cabeza) me hubiera pasado", dijo la protagonista de La Reina del Sur.

"Lo que pasó en esos 5 minutos, fue que pasó mi vida entera por mi mente y también son de las cosas del miedo que de repente uno reacciona de otra manera", dijo.

Sin embargo, reconoció que Guzmán la tocó de una manera que aún recuerda. "Cómo me llevó de la mesa al lugar este, de la manera como me tocó el brazo cuando pudo haber hecho lo que hubiera querido", manifestó la actriz.