Estas son las películas que esperan sorprender en 2020

El cine se prepara para sorprender a los amantes de las películas con grandes producciones, algunas ya han generado muchas expectativas.

Para ese nuevo año se esperan filmes que pueden ser aclamados por sus fanáticos. A continuación encontrarás algunos títulos que llegarán a las salas en los próximos meses.

Birds of Prey

Esta película del Universo extendido de DC recupera a uno de los personajes favoritos de “Suicide Squad”, Harley Quinn. Margot Robbie retoma el papel de esta examante del Joker convertida en justiciera.

"Cuando el villano más perversamente narcisista de Gotham, Roman Sionis, y su fiel mano derecha, Zsasz, convierten en objetivo a una niña llamada Cass, la ciudad se moviliza para buscarla. Los caminos de Harley, Huntress, Black Canary y Renee Montoya se encuentran y el cuarteto no tendrá otra elección que unirse para vencer a Roman", dice la sinopsis oficial de la película de Warner Bros.

Se espera que llegue a las salas de cine el 7 de febrero.

Onward

La próxima de Pixar no es ninguna secuela de algún título ya conocido, sino una historia original.

Los hermanos, y elfos, Ian y Barley viven en un mundo en el que sus habitantes han olvidado cómo usar la magia. Pero cuando Ian cumple 16 años ambos reciben un regalo que les obligará a embarcarse en un viaje para tratar de volver a creer en lo imposible y conseguir llevar a cabo con éxito un hechizo que les permita que su padre fallecido reaparezca durante 24 horas. Dan Scanlon dirige y ha escrito el guión de esta historia. Se estrenará el 6 de marzo.

A Quiet Place: Parte II

Después del fenómeno de taquilla que fue A Quiet Place en 2018 había indicios de que habría una secuela de esta película de terror con ciertos paralelismos con Bird Box.

John Krasinski retoma las funciones de director y su esposa, Emily Blunt, vuelve a ponerse delante de la cámara para este título en el que, después del final de la primera película, no se espera volver a verlo a él también retomando su papel como actor. Su fecha de estreno es el 20 de marzo.

Mulan

Entre “The Lion King”, “Aladdin”, “Beauty and the Beast” o “Dumbo” está claro que a Disney le ha dado por adaptar con actores de carne y hueso todos sus clásicos de animación. Y en 2020 le va a llegar el turno a “Mulan”.

La cantante chinoamericana Liu Yifei será Mulan, la hija de un guerrero chino que se hará pasar por un hombre para defender su país y sustituir a su padre enfermo en la guerra. El 27 de marzo se estrenará.

Black Widow

La primera película de la Fase 4 del Universo cinematográfico de Marvel tiene a Scarlett Johansson como protagonista. Es también la primera película de Marvel dirigida por una mujer en solitario, la australiana Cate Shortland.

A Johansson se le unen en el reparto Rachel Weisz, David Harbour y Florence Pugh. Los productores esperan la exhibición de la cinta el 1 de mayo.

Wonder Woman 1984

Patty Jenkins vuelve a la silla de dirección y Gal Gadot vuelve a enfundarse en el traje de Wonder Woman en esta Wonder Woman 1984, que está ambientado en los años ochenta y donde nuestra heroína tendrá que enfrentarse a la supervillana The Cheetah.

Pedro Pascal también tiene un papel en la película. Además, Chris Pine recupera su papel de Steve Trevor. Espérala el 5 de junio.

Minions: The Rise of Gru

Esta secuela de Minions, que a su vez era una precuela de “Despicable Me”, promete criaturas amarillas adorables y no necesariamente brillantes que muestran devoción hacia su jefe Gru, el helado y las fiestas que acaban siendo un desastre.

Es posible que Minions: The Rise of Gru no sea la mejor película de animación de 2020 pero, por algún motivo, estos seres que hablan una mezcolanza a veces incomprensible de español, italiano, francés, japonés y quién sabe qué más son simplemente irresistibles.

*Con información de CNET