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Carlos Villagrán, Kiko, visitará Guatemala

  • Por Selene Mejía
17 de abril de 2026, 16:12
Carlos Villagrán Kiko anunció que estará en el país. (Foto: Instagram)

Carlos Villagrán Kiko anunció que estará en el país. (Foto: Instagram)

Carlos Villagrán, “Kiko“, visitará Guatemala para compartir anécdotas con sus fans nacionales. 

OTRAS NOTICIAS: La historia de un niño que conmueve a "Kiko" en su visita a Guatemala

El querido personaje de la vecindad de "El chavo del ocho" es parte de la primera edición de Comic-Con Xela 2026.

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Carlos, leyenda de la televisión Latinoamericana, es un asiduo visitante del país y muchos le expresan su cariño cada vez que viene. 

Quetzaltenango y el Sur Occidente podrán conocer en persona al famoso. 

Fecha

La Comic-Con Xela se llevará a cabo en Cefemerc el 16 y 17 de mayo, de 9:00 a. m. a 8:00 p. m.

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