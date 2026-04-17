Carlos Villagrán, “Kiko“, visitará Guatemala para compartir anécdotas con sus fans nacionales.
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El querido personaje de la vecindad de "El chavo del ocho" es parte de la primera edición de Comic-Con Xela 2026.
Carlos, leyenda de la televisión Latinoamericana, es un asiduo visitante del país y muchos le expresan su cariño cada vez que viene.
Quetzaltenango y el Sur Occidente podrán conocer en persona al famoso.
Fecha
La Comic-Con Xela se llevará a cabo en Cefemerc el 16 y 17 de mayo, de 9:00 a. m. a 8:00 p. m.