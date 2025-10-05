La historia de un niño que conmueve a "Kiko" en su visita a Guatemala

-

Al finalizar, ambos interpretaron una icónica canción del personaje ante el público.

El animador guatemalteco Wilmer Hidalgo relató al actor Carlos Villagrán, conocido por interpretar a "Kiko" en la serie El Chavo del 8, una experiencia personal durante el evento Comic-Con Guatemala, realizado el 4 y 5 de octubre en el Parque de la Industria.

Hidalgo contó que aprendió a imitar al personaje de Kiko para visitar hospitales y hacer reír a niños con cáncer.

Explicó que uno de esos niños falleció, pero antes pudo disfrutar de los momentos en los que él interpretaba al personaje.

"Con tu personaje hice feliz a un niño que tenía cáncer", expresó Hidalgo a Villagrán durante un emotivo encuentro. El actor escuchó la historia y la compartió con el público, destacando la labor del guatemalteco.

Villagrán relató que Hidalgo visitaba a niños en fase terminal y se vestía como Kiko para conversar con ellos, cantar y animarlos.

Durante el evento, Villagrán presentó a Hidalgo quien interpretó la canción "El Sapito", popularizada por el personaje de Kiko.

Luego, el propio Villagrán interpretó la misma canción y recreó los gestos característicos del personaje.

En redes sociales, varios usuarios destacaron la imitación de Wilmer Hidalgo sobre el personaje del niño con traje de marinero.

El evento Comic-Con Guatemala reúne a cientos de fans del cine, la televisión, los videojuegos y el cosplay. Además cuenta con exposiciones, torneos y presentaciones de artistas invitados.