Leclerc gana GP de Gran Bretaña delante de Russell y Hamilton

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El monegasco Charles Leclerc conquistó este domingo el Gran Premio de Gran Bretaña de Fórmula 1 al volante de su Ferrari, delante de dos británicos en el podio, George Russell (Mercedes) y el veterano Lewis Hamilton (Ferrari), segundo y tercero respectivamente.

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El líder de la general del Mundial, el italiano Kimi Antonelli, terminó apenas decimosexto por problemas aerodinámicos en su monoplaza y una penalización, por lo que no consiguió ningún punto, lo que relanza la emoción en el campeonato.

"¡Por fin!", exclamó Leclerc por radio nada más lograr la victoria.

Para el piloto de 28 años es su primer triunfo en un Gran Premio desde el que logró en Austin (Estados Unidos) en octubre de 2024.

Nunca hasta ahora Leclerc había ganado el Gran Premio británico y suma ahora nueve victorias en su carrera, para ayudarle a remontar el ánimo tras un inicio de temporada de 2026 no precisamente positivo.

The top 10 at Silverstone #F1 #BritishGP pic.twitter.com/frRgIWq5vT — Formula 1 (@F1) July 5, 2026

La carrera fue emocionante en el emblemático circuito de Silverstone y estuvo marcada en su parte final por la salida del coche de seguridad debido a una salida de pista del neerlandés Max Verstappen (Red Bull).

Cuarto en este Gran Premio quedó el británico Lando Norris (McLaren), vigente campeón mundial, mientras que el Top 5 lo completó el francés Isack Hadjar con su Red Bull.

Leclerc quedó por lo tanto justo delante de tres británicos (Russell, Hamilton, Norris), en un Gran Premio que reunió a 180.000 personas en Silvertone y donde los aficionados del país son especialmente apasionados.