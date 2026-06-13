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Ligan a proceso a sospechosos de asaltar a madres afuera de una escuela

  • Con información de Dirlyn González / Colaboradora
12 de junio de 2026, 20:28
Los sindicados son los sospechosos de cometer asaltos en la región metropolitana. (Foto: Captura de video)

Los sindicados son los sospechosos de cometer asaltos en la región metropolitana. (Foto: Captura de video)

Los sindicados podrían ser los responsables de cometer asaltos a mano armada en las zonas 9 y 11 capitalina, así como en Villa Nueva y Amatitlán.

EN CONTEXTO: Asaltan a tres mujeres que esperaban a sus hijos afuera de una escuela (video)

Dos hombres señalados de participar en asaltos cometidos en distintos sectores de la capital y municipios aledaños, incluido un robo captado en video contra madres de familia en Villa Nueva, fueron ligados a proceso penal y enviados a prisión preventiva por orden judicial.

Los sindicados, identificados como Rubilio Bernardino Morales y Herbert Oswaldo del Cid Sumalé, fueron capturados el pasado 9 de junio durante un operativo del Plan Semáforo Seguro realizado por agentes de la Comisaría 14 en la 9a. avenida y calzada Roosevelt, zona 11 capitalina.

Según la Policía Nacional Civil (PNC), ambos intentaron escapar en un vehículo, pero fueron interceptados y durante el procedimiento se les decomisó un revólver.

Rubilio Bernardino Morales y Herbert Oswaldo del Cid Sumalé fueron detenidos esta semana en la calzada Roosevelt. (Foto: PNC)
Rubilio Bernardino Morales y Herbert Oswaldo del Cid Sumalé fueron detenidos esta semana en la calzada Roosevelt. (Foto: PNC)

La investigación tomó relevancia luego de que en redes sociales circulara un video en el que se observa a varias mujeres esperando la salida de sus hijos frente a un centro educativo en San José, Villa Nueva.

En las imágenes se aprecia el momento en que motociclistas y un tercer hombre las acorralan para despojarlas de sus pertenencias. Una de las víctimas logra refugiarse en una vivienda, mientras las demás permanecen en el lugar junto a un menor de edad.

Investigan

Las autoridades indicaron que los capturados, quienes permanecerán en el Preventivo de zona 18, son investigados por su posible participación en ese y otros hechos delictivos ocurridos en las zonas 9 y 11, así como en Villa Nueva y Amatitlán.

Aunque fueron ligados a proceso por el delito de transporte y/o traslado ilegal de armas de fuego, la Fiscalía contra el Crimen Organizado continúa las pesquisas por casos de robo agravado, se informó.

Los sindicados portaban un revólver al momento de sus capturas. (Foto: PNC)
Los sindicados portaban un revólver al momento de sus capturas. (Foto: PNC)

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