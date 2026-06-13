Ligan a proceso a sospechosos de asaltar a madres afuera de una escuela

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Los sindicados podrían ser los responsables de cometer asaltos a mano armada en las zonas 9 y 11 capitalina, así como en Villa Nueva y Amatitlán.

Dos hombres señalados de participar en asaltos cometidos en distintos sectores de la capital y municipios aledaños, incluido un robo captado en video contra madres de familia en Villa Nueva, fueron ligados a proceso penal y enviados a prisión preventiva por orden judicial.

Los sindicados, identificados como Rubilio Bernardino Morales y Herbert Oswaldo del Cid Sumalé, fueron capturados el pasado 9 de junio durante un operativo del Plan Semáforo Seguro realizado por agentes de la Comisaría 14 en la 9a. avenida y calzada Roosevelt, zona 11 capitalina.

Según la Policía Nacional Civil (PNC), ambos intentaron escapar en un vehículo, pero fueron interceptados y durante el procedimiento se les decomisó un revólver.

Rubilio Bernardino Morales y Herbert Oswaldo del Cid Sumalé fueron detenidos esta semana en la calzada Roosevelt. (Foto: PNC)

La investigación tomó relevancia luego de que en redes sociales circulara un video en el que se observa a varias mujeres esperando la salida de sus hijos frente a un centro educativo en San José, Villa Nueva.

En las imágenes se aprecia el momento en que motociclistas y un tercer hombre las acorralan para despojarlas de sus pertenencias. Una de las víctimas logra refugiarse en una vivienda, mientras las demás permanecen en el lugar junto a un menor de edad.

Asaltan a mamás que esperaban a sus hijos fuera de escuela en San José Villa Nueva pic.twitter.com/Rb4PWK0tOE — teinformogt (@teinformogt) June 4, 2026

Investigan

Las autoridades indicaron que los capturados, quienes permanecerán en el Preventivo de zona 18, son investigados por su posible participación en ese y otros hechos delictivos ocurridos en las zonas 9 y 11, así como en Villa Nueva y Amatitlán.

Aunque fueron ligados a proceso por el delito de transporte y/o traslado ilegal de armas de fuego, la Fiscalía contra el Crimen Organizado continúa las pesquisas por casos de robo agravado, se informó.