Capturan a presuntos asaltantes en operativo en la Roosevelt

Este martes 9 de junio, la Policía Nacional Civil (PNC), reportó que durante un operativo se realizó la captura de dos personas en la zona 11 capitalina.

Los agentes policiales se encontraban desarrollando un operativo del Plan Semáforo Seguro en la calzada Roosevelt, cuando interceptaron a los dos presuntos asaltantes y procedieron a la detención.

Según el reporte policial, los ahora capturados ya habían sido denunciados por ser presuntos asaltantes que operaban en las zonas 9 y 11. Así como en Villa Nueva y Amatitlán.

Los presuntos asaltantes podrían ser los responsables de cometer robos en Villa Nueva y Amatitlán. (Foto: PNC)

Los detenidos fueron identificados como: Herbert Oswaldo Del Cid Sumalé, de 55 de años y Rubilio "N", de 57 años. De acuerdo con la PNC, al momento de identificar a estos hombres se les incautó un revólver con tres municiones y tres casquillos que portaban ilegalmente.

Las autoridades explicaron qué: Herbert Del Cid , tiene cuatro antecedentes por portación ilegal de arma de fuego, robo agravado y transporte ilegal de armas de fuego.

“Estos sujetos presuntamente están relacionados con asaltos en las zona 9 y 11, así como presuntamente en Villa Nueva y Amatitlán, además se investiga si tienen relación con un asalto reportado recientemente en redes sociales“, indicó la PNC.

Los ahora detenidos fueron puestos a disposición de la ley. (Foto: PNC)