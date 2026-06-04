Asaltan a tres mujeres que esperaban a sus hijos afuera de una escuela (video)

Al menos tres mujeres fueron víctimas de un asalto en Villa Nueva.
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Un video compartido en redes sociales evidenció el momento exacto en el que un grupo de mujeres permanecía frente a un centro educativo de San José, Villa Nueva cuando fueron asaltadas.
Según la descripción del video, las mujeres esperaban a que sus hijos salieran de estudiar cuando hombres a bordo de una motocicleta las interceptaron y las despojaron de sus pertenencias.
En el video se observa que las víctimas se encontraban hablando fuera de un domicilio, cuando dos motociclistas y una persona caminando las acorralan.
Una de ellas logra entrar a una vivienda y rápidamente cierra la puerta mientras que las otras dos permanecen en la escena junto a un menor de edad.
Tras el robo, el hombre que caminaba, se sube en la parte trasera de una de la motos y logran darse a la fuga.
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