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Lluvia, viento y actividad eléctrica: así estará el clima este viernes 27 de marzo

  • Por Jessica González
26 de marzo de 2026, 15:20
El clima se verá afectado por el acercamiento de un frente frío. (Foto: archivo/Soy502)

El clima se verá afectado por el acercamiento de un frente frío. (Foto: archivo/Soy502)

Las lloviznas y la actividad eléctrica predominarán en gran parte del país. 

OTRAS NOTICIAS: ¡Prepárate! Nuevo frente frío podría acercarse al país este viernes

Este viernes 27 de marzo amanecerá nublado y con posibles lluvias. 

Las bajas temperaturas predominarán en el Occidente del país. 

Se espera viento moderado del norte, el cual soplará con mayor fuerza en sectores montañosos.

La entrada de humedad y nubosidad promoverá los nublados con lloviznas por la tarde, acompañadas de actividad eléctrica, del norte al centro del país. 

Por la noche y madrugada el viento estará más fuerte y bajará la temperatura. 



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