Lluvia, viento y actividad eléctrica: así estará el clima este viernes 27 de marzo

Las lloviznas y la actividad eléctrica predominarán en gran parte del país.
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Este viernes 27 de marzo amanecerá nublado y con posibles lluvias.
Las bajas temperaturas predominarán en el Occidente del país.
Se espera viento moderado del norte, el cual soplará con mayor fuerza en sectores montañosos.
La entrada de humedad y nubosidad promoverá los nublados con lloviznas por la tarde, acompañadas de actividad eléctrica, del norte al centro del país.
Por la noche y madrugada el viento estará más fuerte y bajará la temperatura.