¡Tránsito lento! Lluvias afectan la movilidad vehicular este lunes

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Los reportes de tránsito indican sobre el congestionamiento en los diferentes puntos.

Las lluvias se han hecho presentes este lunes 15 de junio en la ciudad capital y afectan en el tránsito, sobre todo en las rutas que conducen hacia los municipios aledaños.

Debido a intensas lluvias en carretera a El Salvador, el tránsito ha sido lento en este sector, así como en las zonas 10 y 15, en el Trébol de Vista Hermosa, según informó Amílcar Montejo, director de Comunicación de Emetra.

Yendo hacia San José Pinula | Trébol Vista Hermosa con lentitud desde zona 10 y zona 15 hacia Santa Catarina Pinula.



Luego del kilómetro 11 es más fluido para oriente, según reporte desde Centro de Control de Tránsito.



⚠️ #AsisVialPMT a la orden en teléfonos 1551 y 2380-1099. pic.twitter.com/ZQqfoVoqla — Amilcar Montejo (@amilcarmontejo) June 16, 2026

Otro de las carreteras que ha presentado congestionamiento es la ruta al Atlántico, luego de que se registraran lluvias en las zonas 17, 18 y 25. Además, las precipitaciones que cayeron en las zonas 5 y 16.

Instalado carril reversible en la zona 18, desde calzada José Milla para colonia Los Pinos.



Está lloviendo entre las zonas 5, 16, 17, 18 y algunos reportes indican que varios sectores de zona 25.



⚠️ Active las luces de su vehículo, precaución bajo pasarelas y puentes. pic.twitter.com/JyTcCMlwIg — Amilcar Montejo (@amilcarmontejo) June 16, 2026

"La Calle Martí cuenta con bastante demanda luego de que comenzara a llover", dijo Montejo, quien también indicó que los carriles reversibles de zona 2 para zona 6 y el de ruta al Atlántico ya están activos.

La Calle Martí con bastante demanda, inicia a llover, los carriles reversibles de zona 2 para zona 6 y el de ruta CA9 Norte ya están activos.



⚠️ Agentes #PoliciaMT ya están monitoreando por novedades o hechos que afecten tramos. pic.twitter.com/ZUV3IkEAm5 — Amilcar Montejo (@amilcarmontejo) June 16, 2026

Sobre el puente El Naranjo también se mantiene la alta demanda de viajes hacia Mixco, lo que ha impactado en el Anillo Periferico, en la zona 7 capitalina.

Sobre puente El Naranjo se mantiene la demanda de viajes hacia Mixco.



Impacta en Periferico zona 7. Ambas jurisdicciones con lluvia, son verificadas por agentes #PoliciaMT para apoyar a conductores por novedades. pic.twitter.com/At5YgB4y1h — Amilcar Montejo (@amilcarmontejo) June 16, 2026

A pesar de que de momento no llueve en la calzada Raúl Aguilar Batres, en la zona 11 con dirección hacia la ruta al Pacífico, se han reportado vehículos con fallas mecánicas y posibles colisiones que han ocasionado tránsito lento.