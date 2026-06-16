¡Tránsito lento! Lluvias afectan la movilidad vehicular este lunes

Los reportes de tránsito indican sobre el congestionamiento en los diferentes puntos.
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Las lluvias se han hecho presentes este lunes 15 de junio en la ciudad capital y afectan en el tránsito, sobre todo en las rutas que conducen hacia los municipios aledaños.
Debido a intensas lluvias en carretera a El Salvador, el tránsito ha sido lento en este sector, así como en las zonas 10 y 15, en el Trébol de Vista Hermosa, según informó Amílcar Montejo, director de Comunicación de Emetra.
Otro de las carreteras que ha presentado congestionamiento es la ruta al Atlántico, luego de que se registraran lluvias en las zonas 17, 18 y 25. Además, las precipitaciones que cayeron en las zonas 5 y 16.
"La Calle Martí cuenta con bastante demanda luego de que comenzara a llover", dijo Montejo, quien también indicó que los carriles reversibles de zona 2 para zona 6 y el de ruta al Atlántico ya están activos.
Sobre el puente El Naranjo también se mantiene la alta demanda de viajes hacia Mixco, lo que ha impactado en el Anillo Periferico, en la zona 7 capitalina.
A pesar de que de momento no llueve en la calzada Raúl Aguilar Batres, en la zona 11 con dirección hacia la ruta al Pacífico, se han reportado vehículos con fallas mecánicas y posibles colisiones que han ocasionado tránsito lento.