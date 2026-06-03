En esta fecha caerá el próximo fin de semana largo

Si ya deseas otro descanso largo, prepárate porque el siguiente ya está cerca.
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El próximo 30 de junio, los guatemaltecos disfrutarán del asueto por el Día del Ejército, fecha que se conmemora cada año.
Esta vez caerá martes, por lo que será trasladado para el lunes 29 de mayo, esto según lo estipula la reforma del Decreto 42-2010, Ley que promueve el Turismo Interno.
Según el artículo 2 de dicho acuerdo, cuando el asueto ocurra martes o miércoles se gozará el lunes inmediato anterior. Mientras que si es jueves, viernes, sábado o domingo, se gozará el lunes inmediato siguiente.
Por lo tanto, el último fin de semana de mayo será largo, iniciando el sábado 27.
Los otros descansos largos que restan en el año son:
- 24 de diciembre, Navidad: cae jueves y el descanso inicia desde el mediodía.
- 31 de diciembre, Año Nuevo: cae jueves y se descansará a partir del mediodía
Otros descansos
Durante este año, así queda el resto de descansos:
- Día de la Virgen de la Asunción: sábado 15 de agosto (único feriado y solo para la ciudad capital)
- Día de la Independencia: martes 15 de septiembre
- Día de la Revolución: martes 20 de octubre
- Día de Todos los Santos: domingo 1 de noviembre