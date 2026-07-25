Lluvias se registrarán este domingo 26 de julio en Guatemala

Durante las lluvias pronosticadas no se descarta la presencia de granizo.
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El Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh) informó que para el domingo 26 de julio el clima se verá afectado por el paso de la onda del este, número 21.
Ante esta ola de humedad prevista, desde horas de la mañana se tendrá bastante nubosidad en el Caribe, Franja Transversal del Norte.
Además, se tendrán vientos ligeros que podrían acelerarse en Altiplano Central, Valles de Oriente y zona de Occidente.
Las lluvias podrían iniciarse en horas de la tarde y extenderse hasta la noche, en donde no se descarta la presencia de granizo y actividad eléctrica.
La Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (CONRED) recomienda evitar cruzar ríos ante el ingreso de humedad al país.
Esto debido a que las lluvias podrían provocar crecidas repentinas y aumentar el riesgo de alguna emergencia.