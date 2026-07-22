Adolescente es sorprendido cuando pretendía recibir dinero de extorsión

El menor le exigía Q2 mil a su víctima y al recoger el dinero fue sorprendido por las autoridades.
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Un adolescente fue remitido por investigadores de la División Nacional contra el Desarrollo Criminal de las Pandillas (Dipanda) tras ser sorprendido cuando presuntamente intentaba recoger el dinero de una extorsión en la aldea El Cerinal.
De acuerdo con la información preliminar, el menor cayó en una trampa preparada por las autoridades al presentarse en el punto acordado para recibir un paquete que simulaba contener Q2 mil, monto exigido a la víctima.
El procedimiento permitió que los investigadores lo interceptaran en el momento en que se disponía a tomar el paquete, frustrando el cobro de la extorsión. Además, se le decomisó un celular.
El menor de edad fue remitido a las autoridades competentes, mientras se continúa con las investigaciones para establecer si existen otros involucrados en el caso, señaló la Policía Nacional Civil.