Caso Litzy Cordón: condenado lee mientras hacen petición de reparación digna

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Kevin Rivas, concenado en el caso de secuestro y asesinato de Litzy Cordón, se concentró en la lectura durante la audiencia de reparación digna.

Durante la audiencia de reparación digna, realizada por el Tribunal de Mayor Riesgo B, en el caso del secuestro y asesinato de Litzy Cordón, el condenado Kevin Rivas, al escuchar la petición del Ministerio Público (MP), y los querellantes, concentró su atención en la lectura del Código Procesal Penal.

Rivas tomó el código en mención cuando la Fiscalía de Femicidio del MP leía el contenido de la medida de satisfacción, la cual incluye publicar en el Diario de Centro América una disculpa pública y en los medios locales de la aldea La Vega de Cobán, municipio de Teculután, Zacapa.

Al momento en el que el MP solicitó la reparación digna, el acusado Kevin Rivas también se interesó por la lectura del Código Procesal Penal. (Foto: (Wilder López/Soy502)

Además, cuando se solicitó crear un fondo de becas por parte de la Secretaría de Programación y Planificación de la Presidencia (SEGEPLAN), con el nombre de Litzy Amelia Cordón Guardado, Rivas dejó la lectura.

En esta audiencia, el ente investigador solicitó una indemnización por Q1.3 milllones, de los cuales Q6 mil son por gastos de velación y los restantes Q1, 226, 336 bajo el concepto de proyecto de vida.

El Tribunal de Mayor Riesgo B, presidido por la jueza María Eugenia Castellanos, sentenció a 70 años de prisión a Rivas, divididos en 35 años por el delito de plagio o secuestro y 35 por asesinato.

Sobre el caso

El secuestro de Litzy Cordón ocurrió el 6 de octubre de 2020 en el municipio de Teculután, Zacapa.

Rivas fue capturado el 10 de diciembre de 2020, tras varios allanamientos efectuados por la Fiscalía de Femicidios y agentes de la Policía Nacional Civil (PNC).

Durante la audiencia de acusación, el MP acusó a Rivas por el delito de plagio o secuestro, asesinato y violación.

Sin embargo, en la audiencia de sentencia, el ente investigador decisión condenar al acusado, únicamente, por los delitos de plagio o secuestro y asesinato.