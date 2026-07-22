Hallan a hombre sin vida en la ruta a Palencia

La víctima fue encontrada esta madrugada en una hondonada a un costado de la carretera.
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Un hombre sin vida fue hallado durante las primeras horas de este miércoles 22 de julio en el kilómetro 42 de la ruta que conduce de San José Pinula hacia Palencia.
Transeúntes le informaron a los Bomberos Voluntarios sobre la víctima, quien se encontraba en una hondonada a un costado de la carretera.
Los socorristas localizaron el cuerpo de un hombre de aproximadamente 26 años y confirmaron que no contaba con signos vitales; además, esta persona estaba atada de pies y manos.
De momento la víctima no ha sido identificada, pero se dio a conocer por parte del cuerpo de bomberos que, vestía playera gris, sudadero negro, pantalón negro y calcetines blancos.
La Policía Nacional Civil (PNC) y el Ministerio Público (MP) se hicieron presentes para efectuar las diligencias de ley y trasladar el cuerpo al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif), en donde se espera que sea identificado.