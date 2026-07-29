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Localizan el cuerpo de un joven en la Avenida Elena

  • Por Jessica González
29 de julio de 2026, 07:25
Cuando los socorristas llegaron a lugar, la víctima ya no contaba con signos vitales. (Foto: archivo/Soy502)

Cuando los socorristas llegaron a lugar, la víctima ya no contaba con signos vitales. (Foto: archivo/Soy502)

El cuerpo del hombre estaba sobre la banqueta y presentaba señales de violencia. 

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El cuerpo de un joven fue localizado esta madrugada de miércoles 29 de julio sobre la Avenida Elena B, entre 1a. y 2a. calle de la zona 1.

Bomberos Voluntarios llegaron al lugar y constataron que la víctima, de aproximadamente 25 años, ya no contaba con signos vitales. 

El cuerpo presentaba señales de violencia. (Foto: Bomberos Voluntarios)
El cuerpo presentaba señales de violencia. (Foto: Bomberos Voluntarios)

Además, informaron que el cuerpo presentaba señales de violencia. 

Hasta ahora se desconoce las causas del crimen y la identidad del fallecido.

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