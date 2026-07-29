Localizan el cuerpo de un joven en la Avenida Elena

El cuerpo del hombre estaba sobre la banqueta y presentaba señales de violencia.
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El cuerpo de un joven fue localizado esta madrugada de miércoles 29 de julio sobre la Avenida Elena B, entre 1a. y 2a. calle de la zona 1.
Bomberos Voluntarios llegaron al lugar y constataron que la víctima, de aproximadamente 25 años, ya no contaba con signos vitales.
Además, informaron que el cuerpo presentaba señales de violencia.
Hasta ahora se desconoce las causas del crimen y la identidad del fallecido.