"Pako", hijo de "La MiAmor" rompe el silencio y habla sobre el crimen (video)

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"La MiAmor" murió durante un ataque armado ocurrido el pasado fin de semana en Boca del Monte.

Una masacre se registró la noche del 25 de julio en la 8a. avenida y 2a. calle de la zona 2 de Boca del Monte.

De acuerdo con información de la Policía Nacional Civil (PNC), las víctimas se encontraban reunidas dentro de una vivienda celebrando un cumpleaños.

En ese momento, la puerta del inmueble permanecía abierta y, mientras se quemaban cohetes, sujetos desconocidos aprovecharon el momento para iniciar el ataque armado y confundir el sonido.

María Eugenia Reyes Morales, de 59 años, conocida en redes sociales como "La MiAmor", quien realizaba videos de comedia y de su cotidianidad por TikTok, fue una de las víctimas, junto a su esposo e hijo.

¡Último adiós!

Este martes 28 de julio se llevó a cabo el sepelio de Reyes, y Francisco Tello, tiktoker conocido como "Pako", hijo de "La MiAmor", habló con Soy502 y negó rotundamente que el crimen tenga que ver con pandillas o el crimen organizado.

"Siento un gran dolor. Lo único es que pido es que estén bien, en un mejor dolor. Yo sé lo éramos con mi familia, hay muchos comentarios negativos en redes que dicen que todo fue por pandillas o venta de drogas. Somos una familia decente", aseguró.

Asimismo, Tello aseguró que en su familia eran profesionales en panadería, gracias a la enseñanza de su padre, quien también falleció junto a su hermano.

Ahora solo espera que llegue la justicia divina para quienes cometieron el crimen.