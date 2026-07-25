Versión Impresa
Sedes
Calendario
Grupos

Así están los precios de la gasolina este sábado 25 de julio

  • Por Maria Fernanda Gallo
25 de julio de 2026, 14:14
La gasolina registra un nuevo aumento de precio en Guatemala.&nbsp;(Foto ilustrativa vía: Canva)

La gasolina registra un nuevo aumento de precio en Guatemala. (Foto ilustrativa vía: Canva)

Un nuevo aumento al precio se registró desde horas de la mañana de este sábado.

OTRAS NOTICIAS: ¿Habrá nuevo subsidio para reducir el precio de los combustibles en Guatemala?

Los precios de la gasolina en Guatemala han mantenido una variaciones en las últimas semanas y para este 25 de julio se reportó un nuevo ajuste al precio de los combustibles.

A través de un monitoreo de Soy502 se constató que las estaciones de servicio han marcado un nuevo valor por encima de los Q40 por galón.

(Foto: Jorge Senté/SOY502)
(Foto: Jorge Senté/SOY502)

Los precios actualmente se mantienen para gasolina superior Q42.09, gasolina regular Q41.09 y diésel Q43.79

Los registros del Ministerio de Energía y Minas (MEM) reflejan una tendencia ascendente con aumentos graduales.

Sin embargo, a mitad de año, los incrementos muestran una aceleración en los valores de los combustibles.

  • Últimas noticias de Guatemala

Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Comscore
cerrar