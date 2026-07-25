Así están los precios de la gasolina este sábado 25 de julio

Un nuevo aumento al precio se registró desde horas de la mañana de este sábado.
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Los precios de la gasolina en Guatemala han mantenido una variaciones en las últimas semanas y para este 25 de julio se reportó un nuevo ajuste al precio de los combustibles.
A través de un monitoreo de Soy502 se constató que las estaciones de servicio han marcado un nuevo valor por encima de los Q40 por galón.
Los precios actualmente se mantienen para gasolina superior Q42.09, gasolina regular Q41.09 y diésel Q43.79
Los registros del Ministerio de Energía y Minas (MEM) reflejan una tendencia ascendente con aumentos graduales.
Sin embargo, a mitad de año, los incrementos muestran una aceleración en los valores de los combustibles.