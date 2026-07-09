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Macabro hallazgo: localizan restos humanos dentro de bolsas plásticas en zona 18

  • Por Geber Osorio
08 de julio de 2026, 21:31
Ciudad de Guatemala
Los restos humanos fueron encontrados en bultos esta noche en zona 18. (Foto ilustrativa: iStock)

Los restos humanos fueron encontrados en bultos esta noche en zona 18. (Foto ilustrativa: iStock)

En el lugar fueron hallados tres bultos que contenían restos humanos. 

OTRAS NOTICIAS: Identifican a víctimas de masacre ocurrida este miércoles en Escuintla

La noche de este miércoles 8 de julio se reportó un macabro hallazgo en la 3a. avenida "A" y 13 calle de la colonia San Rafael III, en la zona 18 de la ciudad de Guatemala.

Bomberos Municipales arribaron al lugar luego de ser alertados por vecinos del sector y, constataron que se trataba de restos humanos localizados dentro de bolsas plásticas y sábanas.

De momento se desconoce a cuántas víctimas corresponden los bultos hallados, por lo que se dio aviso a las autoridades competentes para que se realicen las diligencias de ley.

Los bultos contenían restos humanos en su interior. (Foto: CBM)
Los bultos contenían restos humanos en su interior. (Foto: CBM)

Los socorristas indicaron que tras una inspección preliminar, se estableció que dentro de los bultos se encontraban diferentes partes del cuerpo con lesiones visibles.

Las autoridades serán las encargadas de establecer la identidad de las víctimas y determinar las circunstancias en las que ocurrieron los hechos.

Los restos humanos fueron hallados en la colonia San Rafael III, zona 18. (Foto: CBM)
Los restos humanos fueron hallados en la colonia San Rafael III, zona 18. (Foto: CBM)

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