El reloj alemán que desafió la geografía de Guatemala para llegar a Jutiapa

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La Torre del Reloj de Asunción Mita conserva un reloj mecánico alemán centenario que sigue marcando el ritmo de la vida en Jutiapa.

La Torre del Reloj, llamada Torre 9 de Febrero, es el monumento histórico más importante y representativo de Asunción Mita, Jutiapa, y se encuentra en el eje central de la fachada del antiguo edificio de la municipalidad.

Al amanecer del 9 de febrero de 1907, decenas de mitecos lucieron sus mejores galas para congregarse en el parque central.

En esa fecha se conmemoraba el noveno aniversario del mandato presidencial ejercido por el abogado quetzalteco Manuel Estrada Cabrera.

La torre tiene gran valor histórico y anecdótico para toda la población. (Foto: Archivo)

Aparte de rendir homenaje al primer magistrado del país, se eligió como el día para inaugurar la torre que corona el palacio municipal.

La entrega de la obra estuvo a cargo del alcalde Eliseo S. Luna, y la noticia se divulgó al resto del país a través del Diario de Centro América, que la publicó en la página 2 de la edición del 22 de febrero de 1907.

Al comienzo se le conoció como la Torre 9 de Febrero, pero con los años la población se refirió al edificio como la Torre del Reloj, gracias al aparato que marca la hora con puntualidad.

El edificio se convirtió en referencia del paisaje urbano para varias generaciones de mitecos. (Foto: Archivo)

Las campanadas aún suenan cada media hora, por lo que la población ajusta su rutina para realizar sus quehaceres y cumplir con sus compromisos.

Datos adicionales

El edificio se construyó de 1906 a 1907, para albergar el reloj mecánico fabricado por la compañía J. F. Weule de la ciudad de Bockenem, Alemania.

El paso del tiempo causó daños en la estructura y estuvo abandonada hasta su restauración, ordenada por el entonces alcalde, Édgar Menéndez Leiva.

"Los alumnos de la Escuela Técnica Vocacional y el bachiller industrial Carlos Prera se encargaron de reparar el reloj, el cual se reactivó el 29 de marzo de 2019", detalló el profesor Óscar Ramírez.

Los engranajes originales aún se conservan. (Foto: Archivo)

Traído desde Alemania

El mecanismo del reloj es una pieza de ingeniería fabricada en Alemania y gestionada por el Estado. Su llegada a Asunción Mita se convirtió en una leyenda local debido a la compleja logística.

La campana suena cada media hora. (Foto: Archivo)