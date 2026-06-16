Madre e hija fallecen tras ser atacadas a balazos este lunes

Vecinos del sector fueron alarmados luego de que se escucharan múltiples disparos que acabaron con la vida de las dos mujeres.
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Ana Maritza Ayala, de 57 años, y su hija Heidy Carolina Ayala, de 19, fueron asesinadas a balazos en una de las calles del sector conocido como El Cerrito de La Virgen, en la zona 2 de Sanarate, El Progreso.
Según la evaluación de los Bomberos Voluntarios, ambas fallecieron debido a la gravedad de las heridas que sufrieron en la cabeza.
De acuerdo con los residentes de la zona, al escuchar la ráfaga de disparos, salieron y encontraron a las dos mujeres, por lo que dieron aviso a las autoridades.
La Policía Nacional Civil (PNC) resguardó la escena mientras técnicos del Ministerio Público (MP) documentaron la escena y recaban indicios balísticos para dar inicio con las investigaciones y dar con los responsables del crimen.
Este hecho se suma a otros ataques armados ocurridos recientemente en el sector, situación que mantiene preocupados a los habitantes por el incremento de la violencia en la comunidad.