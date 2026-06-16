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Madre e hija fallecen tras ser atacadas a balazos este lunes

  • Con información de Olga Vásquez / Colaboradora
15 de junio de 2026, 21:24
Desconocidos huyeron luego de que dispararan contras las víctimas. (Foto: Olga Vásquez/Colaboradora)

Desconocidos huyeron luego de que dispararan contras las víctimas. (Foto: Olga Vásquez/Colaboradora)

Vecinos del sector fueron alarmados luego de que se escucharan múltiples disparos que acabaron con la vida de las dos mujeres.

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Ana Maritza Ayala, de 57 años, y su hija Heidy Carolina Ayala, de 19, fueron asesinadas a balazos en una de las calles del sector conocido como El Cerrito de La Virgen, en la zona 2 de Sanarate, El Progreso.

Según la evaluación de los Bomberos Voluntarios, ambas fallecieron debido a la gravedad de las heridas que sufrieron en la cabeza.

De acuerdo con los residentes de la zona, al escuchar la ráfaga de disparos, salieron y encontraron a las dos mujeres, por lo que dieron aviso a las autoridades.

Los cuerpos de la madre y su hija quedaron en la vía pública tras el crimen. (Foto: Olga Vásquez/Colaboradora)
Los cuerpos de la madre y su hija quedaron en la vía pública tras el crimen. (Foto: Olga Vásquez/Colaboradora)

La Policía Nacional Civil (PNC) resguardó la escena mientras técnicos del Ministerio Público (MP) documentaron la escena y recaban indicios balísticos para dar inicio con las investigaciones y dar con los responsables del crimen.

Este hecho se suma a otros ataques armados ocurridos recientemente en el sector, situación que mantiene preocupados a los habitantes por el incremento de la violencia en la comunidad.

Vecinos del sector se alarmaron tras escuchar los múltiples disparos. (Foto: Olga Vásquez/Colaboradora)
Vecinos del sector se alarmaron tras escuchar los múltiples disparos. (Foto: Olga Vásquez/Colaboradora)

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