Maestra guatemalteca Brenda Donis nominada a "Premio Líder Docentes 2.0" Iberoamérica

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Brenda Marisol Donis López, docente de Educación Preprimaria, pone en alto a Guatemala como nominada al "Premio Internacional Docente Líder 2.0", en la categoría Docente Oro a nivel iberoamericano.

La guatemalteca es la única representante del país y participa junto a destacados educadores de Colombia, España, México, Argentina, Perú y República Dominicana, entre otros.

¿Qué es el "Premio Internacional Docente Líder 2.0" que recibió Brenda Donis?

Se otorga por el Grupo Docentes 2.0, una institución educativa internacional que realiza una ceremonia oficial, en el marco del programa del Congreso Internacional Virtual sobre las Tecnologías del Aprendizaje y del Conocimiento CIVTAC 2026, y la colaboración tecnológica de AGLADS, empresa proveedora de servicios digitales que desarrolla plataformas de comercio electrónico, aplicaciones móviles, servicios en la nube y soluciones de automatización.

Foto: Brenda Donis.

Categoría Docente Oro del "Premio Internacional Docente Líder 2.0"

Reconoce trayectorias docentes de quince años o más con contribución sostenida al campo: aulas, formación de pares, publicaciones, programas o instituciones que dejaron escuela.

En esta se evalúa liderazgo educativo, la innovación, la gestión de proyectos y el impacto social generado a través de la educación y valora el trabajo colaborativo entre docentes, el acompañamiento y la formación de pares promoviendo el crecimiento profesional y el fortalecimiento de las comunidades educativas.

Se investiga: duración y consistencia (20%), contribución al campo (35%), formación de otros docentes (25%), reconocimientos previos verificables (20%), el jurado es la Dra. Haydee Guillermina Páez.

Foto: Brenda Donis.

El trabajo de Brenda Donis en la comunidad educativa

Además de educar se ha involucrado en diversos proyectos en beneficio de los alumnos y sus compañeros para mejorar las condiciones en el entorno de la enseñanza como la gestión de filtros purificadores de agua para escuelas con el apoyo de Help International, la implementación de estufas ahorradoras de leña en comunidades vulnerables, recolección y entrega de víveres, además de promover la iniciativa "un block por Guate", entrega de blockes para la construcción de viviendas tras la tragedia por la fuerte expulsión de material piroclástico del Volcán de Fuego.

Brenda Donis.

También ha promovido espacios de acompañamiento y apoyo entre docentes, resaltando la unidad entre los maestros trabajan unidos y aprenden unos de otros.

"Para mí la educación va más allá del aula, creo firmemente que un maestro puede transformar vidas, comunidades y generar esperanza. Mi mayor satisfacción ha sido dejar huellas positivas en la vida de mis estudiantes, sus familias y las comunidades a las que he tenido el privilegio de servir" contó a Soy502.

Foto: Brenda Donis.

Así se enteró Brenda Donis de su nominación

"En mayo abrieron la convocatoria y me enviaron un correo ya que durante la pandemia, en 2020, me inscribí en diversos talleres, incluyendo algunos elaborados por 'Grupo Docentes 2.0' y ellos son los encargados de 'Maestro líder 2.0' me preguntaron si podía participar, de acuerdo a los lineamientos, y ya que 'Maestro de oro', era una evaluación por trayectoria y gestión de proyectos me animé a participar", agregó.

"La calificación de Maestro de oro es fuera del aula, que un docente capacite a otros docentes, yo tuve la oporunitadd de ser 'Maestra enlace', como educadora en Santa Rosa, Barberena y en Cuilapa como coordinadora de nivel preprimario, recibia capacitaciones y las replicaba, visité escuelas e hice planificaciones, incluso hice supervisión educativa, esto ya me daba oportunidad de aplicar como par, tuve la oportunidad de homologar dos promociones de maestros, avalado por el MICUDE y la Escuela de Chimaltenango", dijo. Actualmente Brenda ejerce en Santa Catarina Pinula.

Foto: Brenda Donis.

¿Cómo puedes apoyar a la guatemalteca Brenda Donis?

Debes entrar a la página oficial de "Premio Internacional Docente Líder 2.0" , ingresa aquí donde verás a los candidatos, entre ellos a Brenda, debes dejar un mensaje donde explicas por qué le brindas tu apoyo. Tienes hasta el 5 de agosto para elegir.