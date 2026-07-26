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Maestra recuerda a niño que falleció luego de caer de juego en feria de Jutiapa

  • Por Maria Fernanda Gallo
25 de julio de 2026, 18:30
Otros dos menores resultaron afectados al observa el hecho. (Foto vía: Comando Voluntario de Rescate de Jutiapa)

Otros dos menores resultaron afectados al observa el hecho. (Foto vía: Comando Voluntario de Rescate de Jutiapa)

El menor disfrutaba de una atracción de feria cuando cayó desde las alturas.

EN CONTEXTO: Niño cae de juego de feria y sufre accidente en Jutiapa

La Escuela Oficial Rural Mixta, aldea Jícaro Grande, en donde el menor estudiaba, se pronunció tras la trágica muerte de Paulho Manuel Castellanos Najarro, de 9 años, luego de caer de un juego de feria.

"Me duele el corazón al despedirte, mi querido Paulho. Tu paso por mi aula dejó una huella que jamás se borra" dijo la maestra al enterarse de la muerte del menor.

La escuela así como la Parroquia Santa Maria De Guadalupe, Jícaro Grande, también mostro su solidaridad con la familia y seres queridos de Paulho tras su muerte.

Cayó desde las alturas

El hecho ocurrió en la aldea Jícaro Grande, ubicada en Jutiapa la noche del 24 de julio, cuando el niño disfrutaba de la atracción.

Las autoridades investigan las causas del incidente que cobró la vida del menor y dejó afectados a otros dos niños también fueron atendidos por los cuerpos de socorro.

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