MAGA activa plan para atender a población vulnerable ante posible déficit de lluvias

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El déficit hídrico podría comenzar a manifestarse en los próximos meses precisan las autoridades.

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El Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación (MAGA) informó que trabaja en un plan institucional de respuesta para atender a la población más vulnerable ante la posible disminución de lluvias que podría registrarse en distintas regiones del país durante los próximos meses.

La cartera señaló que las acciones forman parte de una estrategia anticipada frente a los efectos asociados a los fenómenos climáticos previstos para julio y agosto.

Durante la conferencia de prensa La Ronda, la ministra de Agricultura María Fernanda Rivera, explicó que en junio no se prevén problemas relacionados con la humedad del suelo.

Según el reporte agroclimático de la cartera en la actualidad no existen áreas del país con niveles inferiores al 25 % de humedad, "una variable clave para la actividad agrícola".

Sin embargo, indicó que el panorama cambiará para los meses posteriores, pues se espera que varias regiones del territorio nacional podrían registrar precipitaciones por debajo de lo normal.

La ministra de Agricultura María Fernanda Rivera precisó el plan del MAGA. (Foto: Estuardo Paredes / Soy502)

La funcionaria detalló que hay áreas en donde podrían presentarse lluvias inferiores al promedio histórico, mientras que existe la previsión que otras regiones mantengan niveles normales de precipitación y otras con excesos de lluvia.

Agregó que el análisis se complementa con el trabajo de las mesas técnicas agroclimáticas en cada departamento para profundizar en la información y orientar las acciones de respuesta.

Rivera indicó que el MAGA ya presentó a la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) un plan institucional de respuesta que, por primera vez, incorpora medidas anticipatorias.

"Estamos en la fase en la que se están clasificando, pero igual sabemos que viene, entonces tenemos que estar preparados", afirmó la funcionaria.

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Asimismo, señaló que la cartera comenzó los preparativos desde junio del año pasado y activó un comité de emergencia con protocolos que incluyen acciones de comunicación, gestión de alimentos y medidas de adaptación a largo plazo.

Como parte de la estrategia, el Ministerio impulsa el programa "Suelos de Agua para el Futuro", orientado a la conservación de suelos y a mejorar la capacidad de retención del agua de lluvia.

La ministra explicó que el objetivo es fortalecer la resiliencia de los productores agrícolas mediante prácticas de manejo de suelos y diseño hidrológico que permitan aprovechar mejor las precipitaciones.

Según indicó, la meta es reducir la dependencia de la asistencia alimentaria y avanzar hacia una política de Estado enfocada en la adaptación al cambio climático y la protección de las poblaciones más vulnerables.