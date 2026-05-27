MAGA confirma que no comprará fertilizantes este año por falta de fondos

-

Institución solicita frenar los recortes presupuestarios ya que se preparara para afrontar una posible sequía que afectará gran parte del territorio nacional.

OTRAS NOTAS: Para esta fecha se espera la primera canícula en Guatemala

El Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación (MAGA) confirmó que este año no realizará compras de fertilizantes para agricultores debido a la reducción de su presupuesto.

La decisión se toma en un contexto marcado por las advertencias de los entes técnicos y científicos sobre la posible presencia de una canícula prolongada que podría afectar la producción agrícola y aumentar el riesgo de inseguridad alimentaria en el país.

Durante una rueda de prensa en el Congreso de la República, María Fernanda Rivera Dávila, ministra de Agricultura, explicó que la cartera fue una de las entidades afectadas por recortes presupuestarios derivados del decreto que financia el subsidio a los combustibles.

"Fertilizantes este año no, nos hicieron reducción del presupuesto, entonces con fondos nacionales no hay suficiente", declaró la funcionaria al ser consultada sobre si el Gobierno adquiriría fertilizantes para este año.

Indicó que el MAGA "sufrió una disminución de Q 58 millones en su presupuesto", situación que, según dijo, limita la capacidad de respuesta de la institución frente a la emergencia climática que podría enfrentar el país durante los próximos meses.

María Fernanda Rivera Dávila, ministra de Agricultura. (Foto: MAGA / Soy502)

La titular del MAGA señaló que, además de la falta de recursos, las condiciones climáticas representan otro factor que condiciona el uso de fertilizantes.

"La otra cosa es que, si no llueve, realmente los fertilizantes no les sirven a los señores agricultores", manifestó Rivera Dávila.

Confirmó que Guatemala recibirá una pequeña donación de fertilizantes proveniente de Marruecos, la cual "está destinando a sectores en donde sí van a tener humedad para que puedan utilizarlos".

"Pero están muy focalizados porque es muy poca la cantidad en comparación al tamaño del país", explicó la ministra.

LEA MÁS: Arévalo anuncia plan ante la canícula prolongada que se prevé entre julio y agosto

Las declaraciones de funcionaria ocurren mientras entidades como el Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh) han advertido sobre la probabilidad de una canícula prolongada para este año.

Este fenómeno climático podría afectar severamente los cultivos de subsistencia y la producción agrícola nacional, especialmente en las regiones más vulnerables del denominado Corredor Seco.

En ese contexto, Rivera Dávila aseguró que el Gobierno busca priorizar otras medidas de atención ante una eventual crisis alimentaria.

Según detalló, la cartera ya solicitó al Ministerio de Finanzas modificaciones presupuestarias para fortalecer la compra de alimentos y atender posibles emergencias.

El MAGA señala que ante la sequía el uso de fertilizantes no sería una buena opción. (Foto: MAGA / Soy502)

"Lo que hicimos primero fue ir a hablar con Finanzas y con el señor presidente para decirle que por favor no nos reduzcan más porque tenemos que atender esta emergencia", afirmó la ministra.

Añadió que también se mantienen conversaciones con otros actores para evaluar la posibilidad de gestionar una ampliación presupuestaria en caso de que las condiciones climáticas empeoren y aumente la necesidad de asistencia alimentaria.

La funcionaria explicó que actualmente el MAGA trabaja en estimaciones sobre la cantidad de raciones alimentarias que podrían entregarse a la población afectada, aunque señaló que el alcance final dependerá de la evolución de la temporada lluviosa y de los recursos disponibles.

"Ahorita estamos anticipándonos y es algo que en el país no se había hecho", expresó la jefa de la cartera de Agricultura.

Reconoció que Guatemala enfrenta rezagos históricos en materia de manejo de suelos y planificación agrícola vinculada al recurso hídrico.

"Está tarde 20 años lo que se tendría que haber trabajado de suelos y sobre todo cómo diseñamos la agricultura alrededor del agua que es lo más importante", concluyó la ministra.