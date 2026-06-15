Manifestación afecta el paso vehicular en la zona 13 capitalina (video)

Manifestantes permanecen y hay desvío obligaría del tráfico en la 7 avenida 15 calle zona 13, rotonda que conecta para llegar a colonias Aurora o para Aeropuerto Internacional La Aurora.



⚠️ Vía alterna próxima, conexión por Avenida Hincapié a colonia Santa Fe zona 13,… pic.twitter.com/bDvhID7neJ