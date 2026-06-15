Manifestación afecta el paso vehicular en la zona 13 capitalina (video)

Autoridades indican sobre rutas alternas para llegar al aeropuerto.
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Las autoridades de tránsito indicaron este lunes 15 de junio, que un grupo de manifestantes bloquea la circulación vehicular en cercanías al Aeropuerto Internacional La Aurora, zona 13.
Amilcar Montejo, director de Comunicación de EMETRA, indicó que aproximadamente 150 personas permanecen en la 7 avenida 15 calle zona 13, solicitando la renuncia de uno de los viceministros del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda.
Además, indicó que esto afecta desde el Domo de la zona 13 hacia la Colonia Aurora y al ingreso del Aeropuerto Internacional La Aurora, pero que se cuenta con una ruta alterna.
Según las indicaciones de Montejo, se puede acceder a estos puntos por medio de la avenida Hincapié, conduciéndose a colonia Santa Fe zona 13, posteriormente a COMBEX.
También se coordinó con la Policía Nacional Civil para realizar los protocolos correspondientes.
Se recomienda salir con tiempo de anticipación y conducir con precaución.