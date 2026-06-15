Graban intento de asalto a transporte pesado en ruta a Escuintla

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Los atacantes quedaron grabados en video cuando intentaban parar la marcha de un transporte pesado.

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Por medio de un video compartido por un conductor de transporte pesado, se logró documentar la forma en la que los delincuentes operan en las carreteras del país.

De acuerdo con las imágenes viralizadas, los tripulantes del automóvil buscaban interceptar el vehículo para robarlo o extorsionar al conductor.

Según la información compartida, el hecho se reportó en la ruta que conecta Cocales y Escuintla.

En las imágenes se observa que un vehículo color azul, en el que se transportaban tres personas, intentan interceptarlo.

Tras varios metros, el automóvil logró rebasar al camión y se logra visualizar que un hombre que permanecía en la parte trasera del carro, empieza a lanzar artefactos para poder impactar en los neumáticos y detener la marcha.

Durante los últimos segundos del video, se nota que poco a poco, el transporte va perdiendo fuerza mientras los delincuentes permanecen adelante sin perderlo de vista.

Por último se observa que el conductor silva para llamar la atención de una patrulla de la Policía Nacional Civil que se conducía por el área.

Un hecho parecido

Otro video evidenció el momento en que un hombre con la cara cubierta se acerca a un transporte pesado para proceder a cobrar 250 dólares para dejarlo pasar en un punto fronterizo.

Sin negociación ni consideración, los grupos criminales exigen y retiran la mayor cantidad de dinero de transportistas que se dirigen a Honduras desde el puesto fronterizo ubicado en Jutiapa.