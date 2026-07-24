VIDEO: manifestantes se van a los golpes frente a agentes de la PNC

Las imágenes muestran a los agentes "observar" la pelea y luego retirarse del lugar sin intervenir.
EN CONTEXTO: Así avanza la caravana desde la Calzada Roosevelt hacia zona 1 (video)
Un grupo de manifestantes se fue a los golpes en un sector de los Álamos, zona 7 de San Miguel Petapa, durante la jornada de caravanas registrada este viernes 24 de julio.
Según las imágenes captadas por un conductor, los hombres se fueron a los golpes en plena calle.
El video también muestra cómo unos agentes de la Policía Nacional Civi (PNC) observan lo que ocurre y deciden retirarse del lugar sin intervenir para controlar la situación.
Mira aquí el video:
Soy502 consultó a la PNC sobre lo ocurrido con la patrulla, pero hasta el cierre de esta nota no se ha obtenido respuesta.
Las manifestaciones registradas este viernes se deben al rechazo al alza de los precios en los combustibles.
Varios puntos del país se han visto afectados con bloqueos y caravanas.