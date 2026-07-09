¡Maniobra peligrosa! Video capta doble imprudencia en carretera

Un vehículo particular y un autobús pusieron la vida en juego, luego de cometer imprudencias en el tránsito sobre la carretera Interamericana.
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Un video compartido en redes sociales, permitió documentar dos imprudencias viales sobre la ruta Interamericana, que pusieron en riesgo la vida de los pasajeros de un autobús.
Según la información compartida en el video, el hecho se registró cerca de Cuatro Caminos.
La imprudencia quedó grabada desde un cabezal que transitaba por esta vía. El primer suceso lo protagonizó un vehículo particular que rebasa la fila de vehículos, metiéndose en el carril en el que pasaba el transporte pesado.
Un par de metros adelante, un autobús se incorpora a la carretera a gran velocidad, interponiéndose en el camino del transporte pesado y poniendo en riesgo la vida de los pasajeros.
Por algunos momentos el autobús impide el paso, debido a que se detiene a un costado de la carretera para abordar a más personas.
Mira el video: