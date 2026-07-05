Más de 150 cuerpos son enterrados sin identificar en Venezuela tras terremotos

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Un grupo de hombres trabajó con máquinas retroexcavadoras para abrir zanjas en una zona apartada de tierra seca en el cementerio local de La Esperanza, donde han enterrado cuerpos sin identificar.

OTRAS NOTICIAS: Terremotos en Venezuela dejan casi tres mil fallecidos y más de 16 mil heridos

Más de 150 cuerpos sin identificar fueron enterrados en una gran hilera de fosas individuales en un cementerio de Venezuela, tras los terremotos que golpearon al país el 24 de junio y dejan más de 3 mil fallecidos.

Los dos potentes sismos de magnitud 7,2 y 7,5 que sucedieron el pasado 24 de junio, provocaron el derrumbe de varios edificios en Caracas y devastaron La Guaira, donde habitantes aún tratan de recuperar los cuerpos de sus seres queridos sepultados bajo los escombros.

De acuerdo con el último balance oficial difundido por las autoridades este domingo 6 de julio, los terremotos han provocado la muerte de al menos 3,342 personas, mientras que 16,740 resultaron heridas.

Las fosas han sido rotuladas con un numeral, para que posteriormente las familias busquen a sus seres queridos que no hayan sido identificados. (Foto: AFP)

Sepulturas dignas tras la catástrofe en Venezuela.

En el municipio de Catia La Mar, en La Guaira, un grupo de hombres trabajó con máquinas retroexcavadoras para abrir zanjas en una zona apartada de tierra seca en el cementerio local de La Esperanza.

Eli Zavala, residente de la localidad, dijo en una entrevista, que al día siguiente de los sismo empezaron a hacer las tumbas "para que todas esas personas tuvieran sepulturas dignas".

Los entierros "están numeralizados por parcelas y también por el código" definido para que los cuerpos no identificados sean localizados por sus familiares.

Las fosas se han realizado con ayuda de maquinaria. (Foto: AFP)

Las autoridades también tomaron fotografías de cada uno de estos cadáveres antes de ser sepultados.

Los rectángulos son delimitados con piedras blancas. En cada tumba hay un pequeño ramo de flores al pie de una austera cruz blanca, con una placa que lleva la inscripción "Identificación especial" y la fecha del fallecimiento, 24 de junio de 2026.

Pese a la tragedia, los venezolanos celebran el día de su independencia este 5 de julio. En un acto que se realizó con la bandera de Venezuela a media asta, la presidenta Delcy Rodríguez descartó un estallido social, ante los reclamos de los afectados.

*Con información de AFP