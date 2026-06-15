Masiva participación en la cuarta fecha del Campeonato ACMG

La cuarta fecha del Campeonato de Motociclismo ACMG, se celebró con éxito en el Autódromo Los Volcanes, que fue el escenario donde más de 250 pilotos se dieron cita para conocer a los ganadores de las 15 categorías que se realizaron.
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El evento que más pilotos del deporte motor reúne en una pista de Guatemala, así es esta competencia, que contó con la participación de 275 conductores, distribuidos en las diferentes divisiones.
Las categorías que entraron en acción fueron: CG Libre, 125 cc. Stock, 160 cc. Stock, 160 G1, 160 G2, 160 Avanzados, 200 Stock G1, 200 G1, 200 G2, 200 G3, 200 Avanzado, 200 Pro, 160 Pro, y 200 Stock G2.
La pista del Autódromo Los Volcanes, tiene una longitud de 2.4 kilómetros, y un alto nivel técnico, por ende, cuando hay muchos competidores en el asfalto, se genera tráfico, y la competencia se torna más intensa. Este fue el caso de la división 200 Stock G2, la que más participantes tuvo, con 38.
En este marco de alta competencia, los ganadores fueron: Jhiré Herera (CG Libre), Ángel Chávez (125 Stock), Francisco Cutzal (160 Stock), Luis Najarro (160 G1), Elmer López (160 G2), Brando Valenzuela (160 Avanzados), Eduardo Mejía (200 Stock G1), Wilson Mazariegos (200 G1), Kevin Xon (200 G2), Jefferson Monzón (200 G3), Domingo Acabal (200 Avanzados), Alan Hernández (160 cc.), Diego Hernández (200 cc.), Edwin Dávila (200 Stock G2).