¡Cuidado con los niños! Médico alerta sobre enfermedad que inicia con fiebres altas

Las fiebres suelen causar cuadros graves de deshidratación que pueden complicar la salud del menor.
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El pediatra y especialista guatemalteco, Alejandro de León, ha reportado ya algunos casos de niños con Fiebre Tifoidea, por lo que quiere alertar a los padres de familia a detectar de manera temprana cualquier síntoma.
Esta enfermedad es producida por la Salmonella Typhi, la cual se propaga a través de alimentos o agua contaminados. Es un cuadro infeccioso gastrointestinal cuya vía de contagio es oral/fecal.
De acuerdo a de León, se caracteriza por las fiebres muy altas, dolor abdominal, estreñimiento y luego diarrea líquida abundante de característica verdosa.
Los niños presentan un cuadro alto de deshidratación, por lo que es importante controlar de inmediato los síntomas e hidratarlos.
Por tratarse de una enfermedad que puede llegar a complicarse, el galeno recomienda realizar el diagnóstico oportuno.
Para evitar este tipo de enfermedades es importante el lavado constante de manos, no beber agua contaminada e ingerir alimentos bien cocidos.
Asimismo es necesario aplicar la vacuna para prevenir y evitar la propagación.