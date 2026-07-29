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¡Cuidado con los niños! Médico alerta sobre enfermedad que inicia con fiebres altas

  • Por Jessica González
29 de julio de 2026, 07:54
Las fiebres altas suelen causar cuadros graves de deshidratación. (Foto: Shutterstock)

Las fiebres altas suelen causar cuadros graves de deshidratación. (Foto: Shutterstock)

Las fiebres suelen causar cuadros graves de deshidratación que pueden complicar la salud del menor.  

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El pediatra y especialista guatemalteco, Alejandro de León, ha reportado ya algunos casos de niños con Fiebre Tifoidea, por lo que quiere alertar a los padres de familia a detectar de manera temprana cualquier síntoma. 

Esta enfermedad es producida por la Salmonella Typhi, la cual se propaga a través de alimentos o agua contaminados. Es un cuadro infeccioso gastrointestinal cuya vía de contagio es oral/fecal.

De acuerdo a de León, se caracteriza por las fiebres muy altas, dolor abdominal, estreñimiento y luego diarrea líquida abundante de característica verdosa. 

Los niños presentan un cuadro alto de deshidratación, por lo que es importante controlar de inmediato los síntomas e hidratarlos.

Por tratarse de una enfermedad que puede llegar a complicarse, el galeno recomienda realizar el diagnóstico oportuno.

@pediatraalejandrodeleon Fiebre Tifoidea #pediatraalejandrodeleon #viral #fypdongg #xyzbca #foryou ♬ Motivational Story - Carla bxd

Para evitar este tipo de enfermedades es importante el lavado constante de manos, no beber agua contaminada e ingerir alimentos bien cocidos. 

Asimismo es necesario aplicar la vacuna para prevenir y evitar la propagación. 

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