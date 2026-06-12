¿Habrá ampliación de subsidio a gasolinas? Gobierno sigue sin definir nueva propuesta

-

El actual subsidio a los combustibles podría concluir antes de lo previsto y perdería vigencia durante la segunda semana de julio.

OTRAS NOTAS: MEM analiza proponer nuevo subsidio enfocado en proteger la canasta básica

El Ministerio de Energía y Minas (MEM) informó que continúa evaluando la posibilidad de impulsar un nuevo subsidio a los combustibles, aunque aclaró que las discusiones aún se encuentran en fase de análisis y que no existe una propuesta definitiva.

En una respuesta oficial, la cartera de Energía y Minas indicó que el tema sigue siendo objeto de evaluación técnica y que por el momento no se han alcanzado conclusiones.

"La propuesta está en discusión por lo que aún no hay conclusiones", señaló el MEM al ser consultado sobre la elaboración de un nuevo mecanismo de apoyo económico.

La postura de la institución refleja que, hasta ahora, no existe una fecha confirmada para la presentación de una eventual iniciativa ni una definición sobre las características que tendría un nuevo subsidio una vez finalice el programa actualmente vigente.

El subsidio a los combustibles se terminaría en la segunda semana de julio. (Foto ilustrativa: Shutterstock

El jueves 4 de junio, el ministro de Energía y Minas Víctor Ventura, asevero que la cartera analizaba distintas alternativas relacionadas con una posible prórroga o sustitución del apoyo económico.

"Lo que estamos pensando es en opciones para focalizarlo, pero todavía es una discusión que no ha generado ninguna propuesta", afirmó el funcionario.

Ventura indicó que se esperaba contar con una decisión durante esta semana, sin embargo, la respuesta oficial más reciente evidencia que el análisis continúa abierto y que las autoridades aún no han definido una propuesta específica.

Mientras que el viceministro encargado del Área de Minería e Hidrocarburos, Erwin Barrios, reveló anteriormente que fue el ministro quien solicitó realizar estudios para determinar si era viable plantear al Congreso un nuevo esquema de apoyo económico.

LEA MÁS: Subsidio a las gasolinas y el diésel podría agotarse en dos meses y medio

Barrios señaló que el objetivo de ese análisis es evaluar mecanismos más focalizados que permitan mitigar el impacto del aumento de los combustibles sobre los productos de la canasta básica.

El funcionario también señaló que entre las alternativas que se estudian figura la posibilidad de concentrar el beneficio en el diésel, aunque enfatizó que esa opción formaba parte de la discusión técnica y no representaba una decisión tomada.

El Organismo Legislativo aprobó un subsidio por Q 2n mil millones el cual podrá estar vigentes hasta por tres meses o cuando se acaben los fondos.

El apoyo económico comenzó a aplicarse a principios de mayo y debido a que la factura de consumo semanal es de unos Q 200 millones el subsidio podría acabarse en la segunda semana de julio.