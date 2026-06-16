Ministro de Gobernación afirma que FBI se retiró del país por falta de apoyo del MP

-

El Ministro de Gobernación, Marco Antonio Villeda, señaló que la fuerza de tarea especializada del FBI que acudió para apoyar en la búsqueda de los reos fugados de Fraijanes 2, volverá al país.

En conferencia de prensa, Marco Antonio Villeda, titular del Ministerio de Gobernación (Mingob) aseguró que ante la negativa de apoyo del Ministerio Público (MP), durante la gestión de la exfiscal Consuelo Porras, el grupo especializado del Buró Federal de Investigaciones (FBI por sus siglas en inglés), regresará al país.

El funcionario dijo que, según le manifestaron, en esa oportunidad su labor en el país iba dirigida a apoyar con la búsqueda de los reos que se fugaron de la cárcel de Fraijanes 2, sin embargo, no encontraron apoyo en las autoridades del MP.

Agregó que por esta razón se dio el retiro a finales de diciembre, pero se comunicó con el actual Fiscal General y jefe del Ministerio Público, Gabriel García Luna, quien le expresó estar en la disposición de "apoyar esta fuerza de tarea para que se logre la recaptura de los peligros delincuentes que aún faltan", dijo.

Señaló que se prevé para el próximo julio el regreso de la Fuerza de Tarea Conjunta Vulcano del FBI. "No tenemos la fecha exacta, peo si el mes en que ellos han ofrecido regresar para apoyarnos en esta búsqueda", afirmó.

En conferencia de prensa el titular del Interior se hizo acompañar de la cúpula principal del Ministerio de Gobernación. (Foto: Mingob/Soy502)

Resultados en cifras

Aunado a estas declaraciones, Villeda explicó los resultados de las operaciones que han desarrollado en lo que va de junio, como la unidad de inteligencia civil que puso en práctica acciones orientadas a combatir a estructuras criminales relacionadas a extorsión, secuestro, trata de personas, narcotráfico, homicidios, así como otros fenómenos criminales.

Señaló que se realizaron 243 allanamientos, se aprehendieron a 192 personas, se incautaron, 43 armas de fuego, 79 teléfonos celulares y 24 vehículos, se consignaron 30 motocicletas y se localizaron 80 menores y 51 adultos mayores.

Además, indicó que evitaron 18 homicidios y se impactó dos estructuras criminales, se desarticuló un celular de la pandilla Salvatrucha, en donde se hicieron allanamientos logrando la captura de dos miembros activos de la clica Santarroseños Locos, de la mara Salvatrucha, identificados con el alias de Meme y el Motor.

También destacó que el pasado domingo 14 de junio, la Policía Nacional Civil (PNC), se enfrentaron a delincuentes quienes atacaron a las fuerzas de seguridad con el saldo de dos agentes heridos, pero se reaccionó con la captura de cinco personas que formaban parte de una estructura criminal que opera en el municipio de Morales, Izabal.

Destacó la captura de los responsables de un secuestro que habían privado de su libertad de una persona, cuyo resultó permitió la captura de tres individuos.

Afirmó que el 11 de junio se dio un golpe a una estructura dedicada a la trata de personas denominadas Bucana, que ejecutó allanamientos en el departamento de Retalhuleu, capturando a 14 personas.

Indicó que, como resultado a los estados de prevención se logró desmontar 180 cámaras de vigilancia, de las cuales 75 se presumen pertenecen al Barrio 18, y 42 a la Mara Salvatrucha.