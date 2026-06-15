Gobierno espera baja en precios de combustibles por acuerdo entre EE.UU. e Irán

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Autoridades señalan que el efecto no será inmediato y podrán pasar varios días antes de que se refleje algún cambio.

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El Gobierno espera que los precios de los combustibles comiencen a disminuir en las próximas semanas en el país, luego del acuerdo alcanzado entre Estados Unidos e Irán y la reducción de las tensiones en oriente medio.

El presidente Bernardo Arévalo indicó que, si se mantiene el entendimiento entre ambos países y no se reanudan las acciones bélicas, podrían mejorar las condiciones para el mercado internacional de hidrocarburos.

Durante la conferencia de prensa La Ronda, el mandatario señaló que la ausencia de nuevos enfrentamientos evitaría más daños a campos petrolíferos y, especialmente, a las refinerías de la región.

El presidente Bernardo Arévalo precisó que la baja no se reflejaría inmediatamente sino de forma paulatina. (Foto: Estuardo Paredes / Soy502)

Asimismo, indicó que el libre tránsito de combustibles a través del estrecho de Ormuz, una de las principales rutas marítimas para el comercio mundial de petróleo, permitiría una mayor estabilidad en el suministro internacional.

No obstante, Arévalo advirtió que una eventual reducción de los precios no sería inmediata.

Explicó que parte de la infraestructura de refinación de crudo resultó afectada durante el conflicto, lo que podría retrasar la recuperación de la capacidad de producción y, en consecuencia, la disminución de los precios internacionales de los combustibles.

El presidente también recordó que el mercado guatemalteco de combustibles está directamente vinculado a las variaciones de los precios internacionales.

Sin embargo, precisó que existe un desfase entre las fluctuaciones externas y su impacto en las estaciones de servicio del país, debido a que el combustible que se comercializa en Guatemala fue adquirido semanas antes bajo otras condiciones de mercado.

Pese a ello, afirmó que el Gobierno espera que el descenso en los precios internacionales comience a reflejarse en el país "a la brevedad posible".