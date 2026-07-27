¡Por repunte de homicidios! El Mingob replanteará su estrategia de seguridad

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La cartera del Interior confirmó que solamente el sábado último hubo 24 muertes relacionadas a violencia homicida.

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El Ministerio de Gobernación (Mingob) anunció que revisará y replanteará su estrategia de seguridad luego del repunte de violencia homicida registrado durante el fin de semana último. Solo el sábado se contabilizaron 24 personas fallecidas.

Dicha cifra de personas que murieron por violencia homicida fue calificada por las autoridades de seguridad como "inusualmente alta" para lo que va del año.

En conferencia de prensa, el ministro de Gobernación, Marco Antonio Villeda Sandoval, reconoció que el incremento de homicidios obliga a revisar las acciones implementadas.

El funcionario adelantó que este mismo lunes sostendrá una reunión con el ministro de la Defensa Nacional para redefinir y fortalecer los operativos conjuntos que ambas instituciones desarrollan en el país.

El funcionario recordó que durante gran parte de 2026 el país había mantenido una tendencia sostenida a la baja en los índices de homicidios.

En un ataque armado ocurrido la noche del sábado en Boca del Monte, Villa Canales se registraron siete personas muertas y dos heridas. (Foto: Archivo)

No obstante, admitió que en mayo y junio se registraron repuntes en días específicos, situación que, aseguró, volvió a repetirse con mayor intensidad el pasado sábado.

"Solo el día sábado contabilizamos 24 fallecidos. Es una situación que no se había dado a este nivel durante todo el año", afirmó Villeda.

El ministro señaló que el comportamiento de la violencia obliga a replantear la estrategia de seguridad para responder a los cambios en la dinámica delictiva.

Como parte de ese análisis, explicó que el Ministerio de Gobernación evaluará los operativos que actualmente ejecuta junto con el Ejército para focalizarlos en las áreas donde se concentra la mayor incidencia de violencia.

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Agregó que también se revisarán los mapas de calor y los horarios en los que se registran con mayor frecuencia los homicidios, con el propósito de redistribuir los recursos policiales y militares hacia los puntos de mayor riesgo.

El ministro indicó que la reunión con el titular del Ministerio de la Defensa servirá para reforzar los operativos conjuntos y reenfocar las acciones de seguridad en los municipios y sectores donde se está generando la mayor cantidad de hechos violentos.

Villeda sostuvo que, pese al repunte registrado el fin de semana, el Gobierno reconoce los resultados obtenidos durante los últimos meses en la reducción de los homicidios.

Sin embargo, enfatizó que el comportamiento reciente de la violencia hace necesario ajustar la estrategia para recuperar la tendencia a la baja y fortalecer las condiciones de seguridad en el país.