Mingob explica cómo la violencia criminal se desplaza dentro del país

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Las autoridades han identificado que los grupos delincuenciales están intentando operar en zonas con menor presencia policial.

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El ministro de Gobernación, Marco Antonio Villeda Sandoval, confirmó que las autoridades han detectado un desplazamiento de la violencia hacia sectores con menor presencia policial.

El funcionario atribuyó el fenómeno al impacto de los operativos conjuntos desarrollados con el Ejército en el marco de los planes Centinela Escuintla y Centinela Metropolitano.

Durante una conferencia de prensa, el funcionario explicó que el análisis de los hechos delictivos evidencia que las estructuras criminales han modificado sus áreas de operación como respuesta al reforzamiento de la seguridad en determinadas zonas

Ante esta situación el Ministerio de Gobernación también aseguró que replanteará su estrategia para redistribuir los recursos y fortalecer la presencia de las fuerzas de seguridad donde ahora se concentra la incidencia criminal.

Según el análisis de las autoridades muchos incidentes ahora ocurren dentro de viviendas donde la Policía tiene dificultad para actuar. (Foto: Archivo / Soy502)

"Nos hemos dado cuenta de que la violencia se ha desplazado a lugares donde hay menos control policial", afirmó Villeda.

Agregó que esta también es una de las razones por las cuales existe la necesidad de revisar los operativos que actualmente se ejecutan en coordinación con el Ministerio de la Defensa.

El ministro también manifestó preocupación por el incremento de hechos de violencia homicida que ocurren dentro de viviendas particulares, una situación que, explicó, limita la capacidad de actuación preventiva de la Policía Nacional Civil.

Esto debido a las restricciones legales que tienen los agentes para ingresar a propiedades privadas sin una orden judicial o sin la existencia de un delito flagrante.

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Según Villeda, una parte importante de los homicidios se estaría originando en el ámbito doméstico o en inmuebles privados y posteriormente las víctimas son abandonadas en la vía pública.

Señaló que en algunos casos las víctimas aparecen envueltas en sábanas o bolsas, lo que dificulta la intervención temprana de las fuerzas de seguridad.

Ante este panorama, indicó que el Ministerio de Gobernación mantiene un análisis permanente sobre las causas del repunte de la violencia y sobre las estructuras criminales que podrían estar detrás de estos hechos.

Añadió que existe una coordinación constante con el Ministerio Público para fortalecer las investigaciones y avanzar en la identificación y desarticulación de las organizaciones responsables.