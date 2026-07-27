¿Habrá ataques simultáneos contra la PNC? Gobernación desmiente amenazas

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¿Habrá ataques simultáneos contra la PNC? Gobernación desmiente amenazasFuncionario se refirió a rumores que circulan en redes sociales.

El ministro de Gobernación, Marco Antonio Villeda Sandoval, desmintió las publicaciones que circularon en redes sociales sobre presuntos ataques simultáneos y coordinados contra agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) durante la noche del domingo.

El funcionario aseguró que esa información es falsa y busca generar desinformación y afectar la moral de la fuerza policial.

Durante una conferencia de prensa, el funcionario explicó que los hechos registrados corresponden a incidentes independientes y descartó que existiera una ofensiva organizada contra la institución policial.

Precisó que el caso más grave ocurrió en Amatitlán, donde dos agentes respondieron a una llamada de emergencia y fueron atacados con armas de fuego, lo que dejó como saldo un policía fallecido, otro herido y un presunto delincuente muerto.

Villeda agregó que el segundo incidente ocurrió en San José Nacahuil (San Pedro Ayampuc, Guatemala), donde agentes acudieron por una denuncia relacionada con personas que consumían bebidas alcohólicas.

Las autoridades señalaron que el hecho donde murió un oficial y otro resultó herido no fue una emboscada. (Foto: Archivo / Soy502)

Según indicó, los policías fueron agredidos, pero lograron controlar la situación, capturaron a dos de los responsables y los consignaron ante los tribunales.

Asimismo, señaló que el tercer hecho se registró en San José Acatempa, Jutiapa, donde dos policías jubilados protagonizaron una discusión que derivó en un intercambio de disparos.

Ambos resultaron heridos y fueron trasladados a un centro asistencial antes de ser puestos a disposición de las autoridades judiciales.

Con estos antecedentes, el ministro insistió en que "no hubo un ataque orquestado contra la Policía Nacional Civil".

Subsidio no afecta bono

El titular de Gobernación también rechazó las versiones difundidas en distintas plataformas digitales que aseguran que los recursos destinados al subsidio temporal de los combustibles serán tomados del bono de alimentación o bienestar de los agentes de la PNC.

Explicó que, aunque una parte del presupuesto del Ministerio de Gobernación contribuirá al financiamiento del subsidio debido al incremento internacional de los precios de los combustibles, esos recursos no corresponden al fondo destinado al bono de alimentación de los policías.

"Este dinero que se utilizará para financiar en parte el subsidio no tiene absolutamente nada que ver con el dinero destinado al bono de alimentación", afirmó Villada Sandobal.

Asimismo, atribuyó la difusión de esa versión a páginas que, según dijo, promueven información falsa.

Gobernación aseguró que los recursos destinados al subsidio temporal de los combustibles no afectarán el bono de alimentación de los agentes de la Policía Nacional Civil. (Foto: Archivo / Soy502)

Finalmente, el funcionario se refirió a publicaciones en redes sociales que convocan a integrantes de la PNC a realizar un paro de labores.

Recordó que la Constitución y la legislación vigente prohíben a la PNC realizar huelgas o suspender el servicio por tratarse de una función esencial para el Estado.

El ministro exhortó a los agentes a no dejarse influir por mensajes difundidos en redes sociales y aseguró que la cartera continúa trabajando para mejorar las condiciones laborales de los policías dentro de las posibilidades presupuestarias.

Advirtió, además, que cualquier paro sería declarado ilegal y que el Ministerio promovería las destituciones y las acciones penales correspondientes tanto contra quienes participen como contra quienes impulsen ese tipo de medidas.