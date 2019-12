La triste carta del niño que pidió a Santa "un buen papá"

Desde el Día de Acción de Gracias, Blake y su madre viven en un refugio para víctimas de violencia de género. Le escribió a Papá Noel pidiéndole un padre "muy, muy, muy bueno".

"Querido Santa, nosotros tuvimos que abandonar nuestra casa. Papá estaba loco...". Así comienza la carta del pequeño Blake, un niño de 7 años que, sin que su madre lo supiera, escribió una desgarradora carta en la que detalla el maltrato por el que tuvieron que pasar él y su madre.

La carta escrita por Blake. (Foto: Safeheaven)

Sin que Blake lo supiera, su madre encontró la carta escrita a Papá Noel entre sus pertenencias y fue el refugio en el que viven en Texas el que la compartió en redes haciéndola viral.

"...Se ha quedado con todo lo que teníamos. Mamá dijo que teníamos que irnos a un lugar más seguro donde no tenemos que estar asustados. Yo todavía estoy nervioso. No quiero hablar a los otros niños. ¿Vas a venir estas Navidades? Nosotros no tenemos ninguna de nuestras cosas aquí. ¿Puedes traerme libros, un diccionario y un reloj? También quiero un papá muy, muy, muy bueno. ¿Puedes traerme todo esto?", es el resto de la carta que Blake le escribió a Papá Noel.

PUBLICACIÓN DEL REFUGIO DONDE ESTÁ BLAKE:

"Nunca creíamos que recibiría el tipo de atención que ha recibido", dijo Kathryn Jacob, presidenta y directora ejecutiva del refugio SafeHaven.

Gracias a que SafeHaven of Tarrant County compartió la carta, Blake está recibiendo exactamente lo que pidió por las donaciones que se han hecho a raíz de la publicación. "Pero con 117 mujeres y niños que necesitan refugio esta temporada necesitamos tu ayuda para asegurarnos de que tengan un lugar seguro para quedarse durante todo diciembre", ha pedido el centro en su publicación.

LAS DONACIONES QUE HAN RECIBIDO EN EL REFUGIO:

Jacob explicó que se topan mucho con este tipo de situaciones en su refugio, que sirve a todo el Condado de Tarrant en el área de Dallas y Fort Worth, Texas. "Para nosotros, fue una historia que hemos escuchado todo el tiempo", dijo en una entrevista con el diario Today. "Como esta noche, tenemos 73 niños en el refugio. Así que Blake es solo uno de muchos".

"La seguridad de las víctimas ha sido nuestra prioridad desde hace más de 40 años, y nunca comprometeríamos eso a través de una publicación en redes sociales o de otra manera.¡Blake y su mamá están a salvo!", han añadido después de recibir algunas críticas en las que les reprochaban haber puesto la seguridad de Blake y su madre.

LA HISTORIA DE BLAKE:

*Con información de Soy Carmín

