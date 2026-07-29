Mixco cae ante Olimpia en su debut en la Copa Centroamericana

Mixco tuvo un opaco estreno en la Copa Centroamericana. El conjunto chicharronero cayó 2-0 ante un experimentado Olimpia de Honduras, que dominó el partido y fue preciso de cara a puerta.
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El planteamiento de Fabricio Benítez se vio superado desde el inicio por el control de los leones. Al minuto 26, Kevin Moscoso evitó el primero con una gran atajada ante Michaell Chirinos, pero apenas un minuto después Jorge Benguché aprovechó un espacio entre los centrales, ganó en velocidad y definió entre las piernas del guardameta para abrir el marcador.
Mixco intentó reaccionar antes del descanso, pero la falta de claridad y contundencia le impidió generar verdadero peligro. En la segunda mitad adelantó líneas y buscó la igualdad, aunque las imprecisiones frenaron cada intento ofensivo.
La lesión de Christian Ojeda al 72 terminó de afectar al equipo mixqueño. El conjunto albo aprovechó el momento y sentenció el encuentro al 80, cuando Kevin Güity desbordó por la derecha y envió un pase raso para Edwin Rodríguez, quien ganó la espalda al recién ingresado Kener Lemus y empujó al fondo de la red para el definitivo 2-0.
Con este resultado, Mixco arranca sin puntos en su primera participación internacional. Su siguiente reto será el 11 de agosto, cuando visite al Saprissa de Costa Rica por la segunda jornada del grupo C.