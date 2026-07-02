Madre del motorista Larkin Morales califica de injusta la decisión de jueza

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Mónica Cuque, madre de Larkin Morales, motorista embestido en la zona 9, calificó como injusta la decisión de la jueza tras beneficiar a piloto.

La madre del motorista embestido en la zona 9 el pasado 25 de septiembre calificó de injusta la decisión de la jueza Verónica Ruiz Lau, tras beneficiar este jueves con medida sustitutiva al piloto Carlos Acevedo, dejándolo fuera de prisión pendiente de juicio.

Entre lágrimas y molestia por el fallo de la jueza, Mónica Cuque Yuman, madre de Larkin Morales, dijo que existen muchos personas de la tercera edad que por delitos menores se encuentran en prisión, en referencia a la edad de Acevedo.

Aseveró que, al igual como sucedió con Acevedo, entonces, se les debería de dar la misma oportunidad a todas los adultos con esa condición etárea, como crítica a lo que considera es una justicia selectiva.

Al finalizar la audiencia, la madre de Larkin Morales trata de detener a Carlos Acevedo, acusado de haber embestido a su hijo. (Foto: Estuardo Paredes/Colaborador)

Cuestionó el actuar de la juzgadora y afirmó "que por qué a unos sí, y a otros no", por lo que calificó que este es el tipo de justicia selectiva que existe en el país.

Por último, señaló que si el caso de su hijo ha sido viral y no tiene justicia, los demás tampoco lo tendrán.

"Es increíble lo que pasa en Guatemala, y va a seguir pasando porque no hacemos nada para cambiar. Si este caso no tiene buen fin, estamos perdidos como país", externó.

Monica Cuque, madre del motorista Larkin Morales, dijo que no es justo que la juzgadora haya decidido otorgarle medidas sustitutiva a Carlos Acevedo, piloto que embistió al motorista en la zona 9. (Video: Estuardo Paredes/Colaborador). pic.twitter.com/mF3SvPB410 — Cristobal Veliz (@cristoveliz) July 2, 2026

Sobre el caso

El caso conocido como "Larkin" se refiere al motorista embestido tres veces en la zona 9 capitalina el pasado 25 de septiembre de 2025. El conductor fue identificado como Carlos Acevedo, quien fue capturado el 24 de octubre de 2025.

En la audiencia para conocer si Acevedo iría a juicio, se observó por primera vez a Morales, quien perdió una pierna como resultado del referido accidente.

El inicio de juicio 9 esta programado para el próximo 23 de julio en el Tribunal Noveno de Sentencia Penal.